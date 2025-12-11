宏福苑火災｜甯漢豪：設集體採購棚網服務　特事特辦爭取月內上架

大埔宏福苑發生五級火災，迄今160人罹難，政府調查後懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中。發展局局長甯漢豪今日（11日）公布外牆棚網檢驗新安排，指今後新貨來港後，必須抽取樣本送到政府指定實驗所檢測，達標後才可使用。她表示現時全港逾400個維修工程停工，建造業議會提供集體採購棚網服務供承建商採用，期望「特事特辦」，爭取一個月內將首批棚網陸續上架。



發展局局長甯漢豪（右一）稱，絕對不同意香港建造業是差勁的看法，又稱文件造假個案在各行各業都曾發生。（何夏怡攝）

發展局局長甯漢豪今日再公布棚網檢查三項新措施，包括日後承建商必須提交棚網阻燃效能的證明書和檢測文件。（梁鵬威攝）

繼發展局上星期三要求全港大維修工程棚網下架後，發展局局長甯漢豪今日再公布棚網檢查三項新措施，包括日後承建商必須提交棚網阻燃效能的證明書和檢測文件；來貨來港後，必須按照政府要求，以指定方式抽取指定數目樣本，送至政府指定實驗所檢測，通過檢測之後才可使用；上架之後，政府部門會隨機抽樣檢測，如何任何一個樣本未能通過檢測，需要立即下架。

建造業議會會在過渡期間亦會增加「免學費、有津貼」的技術提升課程學額，預留5000個名額令受影響的工友報讀。（資料圖片/梁鵬威攝）

建造業議會可助集體採購棚網

甯漢豪表示新安排之下，業界對棚網檢測需求會大大增加，業界和承建商亦需要時間學習及適應，「一日未完成檢測，都要暫時停止外牆工程」。她表示過渡期間，相信很多承建商寧願重新訂貨，故發展局會和建造業議會合作，由建議會提供集體採購和統籌檢測棚網的服務，供承建商選擇，做到特事特辦。

甯濠豪表示，全港約有超過400個維修項目停工，議會集體採購棚網預計兩個星期內有第一批貨來港，政府希望在一周內完成檢測，並預留一周緩衝時間，爭取一個月內首批棚網陸續上架。被問到會否有工程需要等到是否在農曆年後復工，她就指進度不一，難以定論。

發展局設定的拆除棚網限期12月6日屆滿，有私人大廈聘用的工人，趕緊拆卸棚網。（資料圖片/梁鵬威攝）

受影響工友可報讀課程並享有津貼

甯漢豪表示，棚網的下架和上架過程，增加了現正進行的維修工程的成本，除非承建商簽署的合約另有規定，否則需要負責成本，因此料會有現金流壓力，建造業議會會向承建商提供協助。

建造業議會會在過渡期間亦會增加「免學費、有津貼」的技術提升課程學額，預留5000個名額令受影響的工友報讀，減輕停工對他們的影響，工友亦可因應培訓工種及時數，獲得1.4萬至1.9萬元不等的津貼。