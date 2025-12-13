工展會2025開鑼｜數十人排隊搶購$1鮑魚　有市民料花數千元買海味

【工展會2025/工展會/工展會免費門票/工展會開放時間/工展會入場費】第59屆工展會周六（13日）起至明年1月5日在維園舉行。今早距離正式開放入場一小時，已有逾百名市民在排隊等候搶購限量的一元產品，包括有將軍澳居民提早跨區前來捧場，最終她成功搶購最後一份一元鮑魚福袋，興奮地說：「好多嘢喎！非常之開心！」



早上11時工展會正式開放，有數十人迅速跑往一檔專售鮑魚的展商。（任葆穎攝）

工展會開放前一小時，已有逾百人在門外排隊等候，大部份為長者。排頭位的彭女士住在維園附近，早上6時許在女傭陪同下到工展會排隊。

今年工展會共設超過900個戶外攤位、12大主題展區，並有多項限量優惠，其中有展商推出$1鮑魚福袋，每日限量20個。

早上11時工展會正式開放，有數十人迅速跑往一檔專售鮑魚的展商。住在將軍澳的陸女士成功搶購最後一份一元鮑魚福袋，她透露每年都會來工展會，但去年未能買到，今年在工展會首日提早於早上9時許到場，最終成功購買。她向記者展示福袋裏的食物，興奮地說：「好多嘢喎！非常之開心！」她稍後會與家人分享這些戰利品，預計今日會花費數千元購買參茸海味。

住在將軍澳的陸女士成功搶購最後一份$1鮑魚福袋，她透露每年都會來工展會，但去年未能購買，今年在工展會首日早上9時許到場，最終成功購買。（任葆穎攝）

區內長者料「分階段」入場消費：唔一定一次買好多

居於銅鑼灣的石女士在今早10時許到場，以100元購買3包杞子、木耳等，形容「好抵，價錢都OK」。她說每年都會來工展會，花費約一千至二千元，對於今年預算，她說由於住得比較近，加上長者免費入場，預計未來數天會再次到訪工展會，形容今天「唔一定一次過買好多嘢」。

居於銅鑼灣的石女士在早上10時許到場，以100元購買3包杞子、木耳等，形容「好抵，價錢都OK」。（任葆穎攝）

第59屆工展會周六（13日）起至明年1月5日在維園舉行。（任葆穎攝）

除了有來搶購心頭好的市民，財政司司長陳茂波亦有到場，逗留大約一小時，在多間展商購買蜂蜜、咖啡等不同產品，並即場品嘗。多名記者向他追問商經局前局長蘇錦樑離世一事，陳茂波未有回應提問。

財政司司長陳茂波在工展會逗留大概1小時。（任葆穎攝）

廠商會會長盧金榮在傳媒見面會稱，工展會今年順應經濟穩步復甦，展區規模更大、產品更豐富，並增設兩個新主題展區，包括家鄉風味區，讓市民毋須北上亦可感受家鄉滋味。另外，會場設樂齡活力區，為銀髮族提供樂齡產品，並提供平台讓展商測試市場反應。

廠商會會長盧金榮（右六）在傳媒見面會稱，工展會今年順應經濟穩步復甦，展區規模更大、產品更豐富。（任葆穎攝）

被問會否擔心大埔宏福苑火災影響社會氣氛，導致入場人數減少？廠商會副會長施榮恆表示，預計今屆入場人數為130萬人，人數維持平穩，不擔心人流減少，而營業額與去年相約，約10億元港幣。盧金榮補充，預料旅客佔整體兩成。此外，廠商會早前已向大埔火災災民捐款1,000萬元，捐款屬持續性，視乎入場人數多少。