大埔火災｜屋宇署就棚網下周晤業界 擬備向承建商發出新作業備考
撰文：林子慰
出版：更新：
大埔宏福苑五級火災，跟進工作仍然繼續。政府自本月11日公布外牆棚網檢驗新安排後，今日（13日）表示，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考；發展局正準備相關配套，以預備足夠指定實驗所，以及合適用地作場外採樣工作。
截至今日（13日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為37億元。另外，目前共有1,392名居民住於由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；3,163名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會（房協）項目的單位。
房屋署今日繼續於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。因現場環境狹窄及個別受災樓宇的竹棚和棚網損毀較嚴重，基於安全考慮，房屋署與警方會再評估其餘四座受火災影響大廈拆棚工作的時間表。另外，房屋局獨立審查組同日完成抽取宏福苑7座受災樓宇的混凝土芯程序。
發展局於本月11日公布外牆棚網就地抽樣檢查新制度，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考。發展局正準備相關配套，預備足夠指定實驗所，以及合適用地作場外採樣工作。
宏福苑火｜一戶一社工嘆硬食24小時候命 為暫住酒店災民覓新居難宏福苑火災｜房協：已安排約1,200居民入住過渡性房屋和安置單位宏福苑大火｜七旬災民住酒店將期滿 嘆原區無位安置 冀體恤長者宏福苑火災｜葉劉淑儀：獨立委員會先用行政權力調查 可加快進度