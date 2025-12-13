大埔火災｜屋宇署就棚網下周晤業界　擬備向承建商發出新作業備考

大埔宏福苑五級火災，跟進工作仍然繼續。政府自本月11日公布外牆棚網檢驗新安排後，今日（13日）表示，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考；發展局正準備相關配套，以預備足夠指定實驗所，以及合適用地作場外採樣工作。



2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片 / 夏家朗攝）

截至今日（13日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約34億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為37億元。另外，目前共有1,392名居民住於由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；3,163名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會（房協）項目的單位。

房屋署今日繼續於宏昌閣、宏泰閣及宏新閣移除已被燒毀的外牆棚架。因現場環境狹窄及個別受災樓宇的竹棚和棚網損毀較嚴重，基於安全考慮，房屋署與警方會再評估其餘四座受火災影響大廈拆棚工作的時間表。另外，房屋局獨立審查組同日完成抽取宏福苑7座受災樓宇的混凝土芯程序。

發展局於本月11日公布外牆棚網就地抽樣檢查新制度，屋宇署將於下星期約見業界團體，以擬備向註冊承建商發出新的作業備考。發展局正準備相關配套，預備足夠指定實驗所，以及合適用地作場外採樣工作。