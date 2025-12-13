大埔火災｜政府帶災民睇樓　何永賢：寶田中轉屋設電梯供300單位

大埔宏福苑五級大火，逾千居民失去家園，政府安排多個住宿作安置，目前仍有部份居民未獲長期安置，當局周五（12日）安排「睇樓團」，帶約130名受影響居民參觀屯門「寶田中轉房屋」及啟德青年旅舍「啟航1331」。房屋局局長何永賢表示，寶田中轉屋設有升降機，周末將有300個單位可提供，建議有需要升降機的住戶可申請。



政府昨（12日）安排「睇樓團」，帶約130名受影響居民參觀「寶田中轉房屋」及「啟航1331」。（民青局facebook）

政府安排多間過渡性房屋、酒店及青年宿舍作長期或緊急安置。截至周六(13日)上午，共有1,392名居民住於由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；3,163名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會（房協）項目的單位，即代表還有逾千居民未獲長期安置。

寶田中轉房屋內部設施。（民青局facebook）

當局周五(12日)組織4團「睇樓團」，帶約130名受影響居民參觀「寶田中轉房屋」及「啟航1331」。何永賢晚上在社交平台表示，寶田中轉屋設有升降機，暫有2戶共5人入住，周末(13日)可提供300個單位予宏福苑居民，若住戶需要升降機，可考慮寶田中轉屋。

何永賢又表示，寶田單位能快速籌備好有賴房屋局、房屋署各組同事的努力，金門建築亦有多位義工隊職員到場；此外，還有中海物業幫忙訂床、出資購買小型家電和生活用品等等，務求讓居民來到就可以安頓，感謝各界盡心盡力，讓居民及社會感受風雨同舟的精神。