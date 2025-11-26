中九龍繞道（油麻地段）/中九龍幹線　李家超宣布12.21正式通車

行政長官李家超今早（26日）在第三十五屆國際鐵路安全理事會年度會議開幕禮致辭時稱，中九龍繞道（油麻地段）將於下月21日開通，並指此段全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道設計，繞過擠塞幹道，將繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程，從現時30分鐘縮短至5分鐘，優化整體交通系統。



中九龍繞道（油麻地段）12.21正式通車。（運輸及物流局網誌）

中九龍繞道油麻地段/中九龍幹線幾時通車？

在李家超宣布通車日期後，運輸及物流​局亦發稿稱中九龍繞道（油麻地段）將於十二月二十一日（星期日）通車。

中九龍繞道油麻地段/中九龍幹線幾長？

運輸及物流​局指，中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，當中包括一段長約3.9公里隧道，採用雙程三線分隔車道設計，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣，成為一條穿越中九龍的重要幹道。

中九龍繞道油麻地段/中九龍幹線出入口在哪？

運輸及物流​局指，繞道西面出入口連接油麻地交匯處，駕駛者可經海寶路、西九龍公路及連翔道，來往香港（西）、葵涌、大嶼山、長沙灣、油麻地及尖沙咀等各區。至於東面出入口則接駁啟德交匯處，駕駛者可經承啟道、啟祥道、啟福道及承昌道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘繞道及啟德郵輪碼頭等。

中九龍繞道油麻地段/中九龍幹線車程多少？

運輸及物流​局指中九龍繞道（油麻地段）通車後，交通可繞過繁忙的中九龍地區，顯著縮短行車時間。在繁忙時間，由油麻地前往九龍灣的車程可由約30分鐘縮短至僅約5分鐘。中九龍繞道（油麻地段）同時有助於減輕原有主要東西向交通走廊（例如龍翔道、亞皆老街、太子道西、漆咸道北、界限街等）的交通負荷，緩解交通擠塞。周邊地區如黃大仙、何文田及九龍城等亦可受惠，令整個九龍區的道路網絡效率得以大幅提升。

運輸及物流局局長陳美寶早前與其他政府人員視察中九龍繞道（油麻地段）工程。（運輸及物流局網誌）

運輸及物流​局指又指，中九龍繞道（油麻地段）工程包括天橋、地底鑽爆隧道、海底隧道等多部分，規模浩大，挑戰重重。其走線貫穿油麻地、佐敦、九龍城及啟德等鬧市地段，當中除涉及重置公共設施和臨時填海工程外，更穿越七條現有港鐵綫，大大增加施工難度。

當局稱，路政署及其承建商正進行最後階段的工作，包括系統最後測試及相關演練工作。路政署亦正與不同部門及機構（包括隧道管理公司）為開通相關路段作好準備。