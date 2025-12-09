中九龍繞道｜油麻地段12.21通車　路政署4幅圖展示隧道出入口

中九龍繞道（油麻地段）將在本月21日通車。路政署今（9日）在社交平台發文，公布駕駛指南及有關行車路線短片，並提醒駕車人士可從油麻地交匯處經繞道及啟福道，直接駛往觀塘繞道。此外，如用啟德隧道或啟祥道經啟福道往觀塘繞道，需在「綠在觀塘」附近左轉入常怡道前往。



繞道西面入口連接西九龍公路、連翔道及油麻地交匯處。

繞道西面出口連接西九龍公路及連翔道。

繞道東面入口連接承啟道、啟祥道、啟福道及承昌道。

繞道東面出口連接承啟道、啟祥道、啟福道及承昌道。

路政署表示，繞道西面入口連接西九龍公路、連翔道及油麻地交匯處，出口則連接西九龍公路及連翔道。

繞道東面入口連接承啟道、啟祥道、啟福道及承昌道，出口則連接承啟道、啟祥道、啟福道及承昌道。

路政署又提醒，中九龍繞道（油麻地段）開通後，駕駛人士可從油麻地交匯處經繞道及啟福道，直接駛往觀塘繞道。如用啟德隧道或啟祥道經啟福道往觀塘繞道，則需在「綠在觀塘」附近左轉入常怡道前往。