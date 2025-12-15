黎智英案判決｜港府批多個國家及組織抹黑香港　稱市民擁新聞自由

壹傳媒創辦人黎智英及被控《港區國安法》下「串謀勾結外國勢力」等罪一案，今（15日）被裁定全部控罪罪成。香港政府今晚發表聲明，指強烈不滿和反對多個美西方國家、反華媒體、組織及政客，就「黎智英案」判決惡意攻擊香港特區，作出種種失實言論和污衊抹黑香港。



發言人指，部分傳媒機構及「自詡代表新聞工作者的組織」，將犯罪行為與新聞自由混為一談，目的是混淆視聽，污衊香港特區，強調香港市民擁有《基本法》及《香港人權法案》所保障的新聞及言論自由。



12月15日黎智英案判決，黎智英被裁定三項罪名全部成立，散庭後由囚車押走。（廖雁雄攝）

政府發言人：美西方國家、反華媒體不敢面對裁決有理有節

政府發言人指，法庭的定罪裁決絕無任何政治考慮，批評多個美西方國家、反華媒體、組織及政客，「以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非，其險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽……只懂以空洞無物的口號抹黑特區政府及特區法庭對黎智英進行所謂『政治逼害』，卻不敢面對法庭的定罪裁決有理有節。」又指這些來自外部勢力的失實言論和污衊抹黑，反映國家安全風是真實存在。

12月15日黎智英案判決，警方反恐特勤隊等在法院外戒備。（廖雁雄攝）

批評「自詡代表新聞工作者的組織」混淆視聽、污衊香港特區

發言人重申，黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立，煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國、制裁香港特區、招引外部干預，斥黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。「法律從不容許任何職業或背景的人假借人權、民主和自由之名，公然傷害自己的國家及同胞。」