黎智英案判決｜港澳辦：罪惡昭彰禍害深重　對香港和國家幹盡壞事

壹傳媒創辦人黎智英被控兩項《國安法》下勾結外國勢力罪及1項煽動罪，高等法院原訟庭今早（15日)裁決所有罪名成立。港澳辦發表署名「港澳平」的文章，稱堅決支持香港特區對子黎智英依法定罪，批評黎罪惡昭彰、禍害深重，投靠外國和境外勢力，「對香港、對國家幹盡各種壞事」，嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全。港澳平指，堅定支持香港特區全面準確實施香港國安法。



黎智英。

指黎罪惡昭彰 長期「逢中必反」

港澳平表示，堅決支持香港特區履行維護國家安全憲制責任，並對危害國家安全的反中亂港首惡分子依法定罪。黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手，罪惡昭彰、禍害深重，長期以來「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，對香港、對國家幹盡各種壞事，嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重損害市民利益福祉。

港澳平指，法庭審理過程中揭露的大量事實，確鑿證明黎智英從事危害國家安全的行為和活動，讓人們進一步認清其就是過往香港之亂的罪魁禍首，就是甘當外部勢力「走狗」「爪牙」的漢奸國賊。

稱制裁動搖不了特區維護國安的決心

港澳平表示，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。香港國安法實施以來，特區行政、立法、司法機關認真履職盡責，堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，今天的香港，維護國家安全法律制度和執行機制愈加健全。

港澳平指，任何人、任何組織膽敢挑戰維護國家安全法律、實施危害國家安全行為和活動，無論其打着什麼幌子，無論其有什麼「後台」「主子」，都必定受到法律的嚴厲懲治。外部勢力施壓幹預香港特區審理國安案件，甚至威脅制裁特區政府官員和司法人員的卑鄙行徑，動搖不了香港特區堅定維護法治、維護國家安全的決心意志，「只能更加激起香港社會的同仇敵愾，只能更快敲響其在港代理人的喪鐘！」