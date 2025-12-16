殘特奧會閉幕 陳國基：粵港澳譜寫大灣區融合發展新篇章
撰文：蕭通
出版：更新：
殘特奧會閉幕活動周一（15日）晚上在深圳舉行，政務司司長陳國基出席並發表致辭。他表示，粵港澳三地首次共同承辦的殘特奧會圓滿閉幕。三地同心協作，不僅成功舉辦了一屆精彩賽事，更攜手譜寫了大灣區融合發展中充滿溫情和力量的新篇章。
致辭提及宏福苑火災
陳國基感謝中央政府的信任、國家體育總局和中國殘聯的支持，以及廣東和澳門的並肩同行。他讚揚所有運動員都以堅毅意志，奮力拼搏、超越自我，又指香港派出歷來最大規模代表團參賽，與全國各地運動員共同展現多元包容的體育精神。
他又提到上月底發生的大埔宏福苑火災，稱令社會深感悲痛。香港衷心感謝習近平主席的高度重視，感謝中央港澳辦積極協調為救災工作提供物資支援，也特別銘記內地同胞慷慨捐助，與香港一起面對挑戰，充分體現中央與內地同胞對香港的深切關愛和堅實支持。而香港運動員在殘特奧會取得佳績，也為香港社會帶來鼓勵。
湖南接過會旗主辦下屆
閉幕活動上，澳門社會文化司司長柯嵐、陳國基、廣東省委常委王曦、國家體育總局副局長佟立新、中國殘聯理事長周長奎先後接過殘運會、特奧會會旗，並移交給下一屆殘特奧會承辦地代表、湖南省委常委王道席。下一屆殘特奧會將於2029年在湖南舉行。
