殘特奧會閉幕　陳國基：粵港澳譜寫大灣區融合發展新篇章

殘特奧會閉幕活動周一（15日）晚上在深圳舉行，政務司司長陳國基出席並發表致辭。他表示，粵港澳三地首次共同承辦的殘特奧會圓滿閉幕。三地同心協作，不僅成功舉辦了一屆精彩賽事，更攜手譜寫了大灣區融合發展中充滿溫情和力量的新篇章。



圖為2025年12月15日，政務司司長陳國基在深圳出席全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會閉幕活動並致辭。（政府新聞處圖片）

圖為2025年12月15日，殘特奧會閉幕活動在深圳舉行。（政府新聞處圖片）

致辭提及宏福苑火災

陳國基感謝中央政府的信任、國家體育總局和中國殘聯的支持，以及廣東和澳門的並肩同行。他讚揚所有運動員都以堅毅意志，奮力拼搏、超越自我，又指香港派出歷來最大規模代表團參賽，與全國各地運動員共同展現多元包容的體育精神。

他又提到上月底發生的大埔宏福苑火災，稱令社會深感悲痛。香港衷心感謝習近平主席的高度重視，感謝中央港澳辦積極協調為救災工作提供物資支援，也特別銘記內地同胞慷慨捐助，與香港一起面對挑戰，充分體現中央與內地同胞對香港的深切關愛和堅實支持。而香港運動員在殘特奧會取得佳績，也為香港社會帶來鼓勵。

2025年12月15日，殘特奧會閉幕活動在深圳舉行。圖示陳國基（前排中）參與會旗交接儀式。（政府新聞處圖片）

湖南接過會旗主辦下屆

閉幕活動上，澳門社會文化司司長柯嵐、陳國基、廣東省委常委王曦、國家體育總局副局長佟立新、中國殘聯理事長周長奎先後接過殘運會、特奧會會旗，並移交給下一屆殘特奧會承辦地代表、湖南省委常委王道席。下一屆殘特奧會將於2029年在湖南舉行。