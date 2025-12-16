中九龍繞道油麻地段12.21早10通車　暫免費　警籲當日勿過早排隊

中九龍繞道（油麻地段）將於周日（21日）通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘，大幅減少至約5分鐘。有關方面今日（16日）公布，中九龍繞道油麻地段通車時間為周日早上10時。



不少駕駛者或希望爭取首批使用繞道，但為確保首日通車暢順無阻，警方提醒，駕駛者不要過早在鄰近繞道的九龍灣常怡道一帶等候，如果有任何車輛阻塞附近道路，警方會立即移走相關車輛，並呼籲駕駛者通車當日要留意以及遵從警員指示。



中九龍繞道（油麻地段）/中九龍繞道油麻地段貫通西九龍油麻地至東九龍啟德和九龍灣一帶，12月21日通車。（廖雁雄攝）

開通時不收費 九龍灣段明年全線通車後收$8

中九龍繞道（油麻地段）星期日早上10時通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。繞道油麻地段開通時不收費，九龍灣段明年全線通車後會收取8元。

中九龍繞道（油麻地段）/中九龍繞道油麻地段開通時不收費，九龍灣段明年全線通車後會收取8元。（廖雁雄攝）

運輸署今日指，預計通車後，啟福道的交通需求將增加，當局已進行多項道路改善工程，並預先通知交通及物流業界，部分已經實施，署方會增加交通標誌，並呼籲駕駛人士預留時間適應新安排。

通車日勿過早在常怡道一帶等候 警方會立即移走阻塞車輛

中九龍繞道（油麻地段）東面出入口接駁啟德交匯處，可來往啟德、九龍灣、觀塘、港島東、啟德郵輪碼頭和將軍澳等地區。（政府新聞網圖片）

每日最多限特定15分鐘爆破 免礙醫院醫療設施運作

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，其中3.9公里是雙程三線行車隧道。繞道一邊的出入口是東九龍啟德發展區和九龍灣道路網，另一邊則是西九龍油麻地交匯處。

路政署早前表示，中間貫穿馬頭角至油麻地地底的一段隧道長2.8公里，最深離地面150米。團隊採取鑽挖爆破方式建造，爆破次數約2,400次，建造時需確保地面和附近約240座樓宇不受影響，包括伊利沙伯醫院。