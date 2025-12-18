除夕迎2026好去處最新｜倒數一覽　12.31周深演唱會設「跨年場」

聖誕及除夕將至，政府周三（17日）公布今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。旅遊發展局宣布，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演，活動安排及詳情將於稍後公布。



在送祝福及迎新一年的除夕夜2025，香港各地方有不少倒數活動，當中内地當紅歌手周深將於12月31日及1月1日晚，在啟德主場館舉行巡迴演唱會，其中除夕當晚更為「0點跨年場」，全場一同迎接新年。《香港01》整理5個除夕活動，下文逐一介紹。



内地歌手周深將於12月31日及1月1日，在香港啟德主場館舉行「深深的」巡迴演唱會。（啟德體育園網站）

除夕倒數活動有什麼？

周深演唱會香港幾時舉行？

1.周深「深深的」巡迴演唱會——香港場

内地歌手周深將於12月31日及1月1日，在香港啟德主場館舉行「深深的」巡迴演唱會。其中12月31日為「0點跨年場」，觀眾可與周深一同迎接新年。

日期：2025年12月31日及2026年1月1日

地點：啟德主場館



旅發局有什麼跨年倒數活動？

2.旅發局中環遮打道行人專用區跨年倒數活動

旅遊發展局宣布於2025 年12 月31 日舉行的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演。 旅發局希望透過活動向市民與旅客傳遞正能量、關懷與平安的祝福，與大家一同迎接充 滿希望的新一年。

日期：2025年12月31日

地點：中環遮打道行人專用區



迪士尼將於12月31日晚上舉辦「跨年倒數派對時刻」。（迪士尼圖片）

香港迪士尼有倒數嗎？

3.迪士尼「跨年倒數派對時刻」

迪士尼將於12月31日晚上舉辦「跨年倒數派對時刻」，奇妙夢想城堡化身派對主場，米奇與一眾迪士尼人物將於煙花匯演的最後一幕驚喜現身，帶領倒數時刻。

日期：2025年12月31日

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



AIA友邦嘉年華設合家歡機動遊戲、刺激機動遊戲、嘉年華攤位遊戲及打卡裝置等。除夕當晚還會舉行樂隊及音樂表演、跨年倒數活動等。（資料圖片）

AIA友邦嘉年華除夕開唔開？

4.AIA友邦嘉年華

AIA友邦嘉年華本月起至於中環海濱舉行，設合家歡機動遊戲、刺激機動遊戲、嘉年華攤位遊戲及打卡裝置等。除夕當晚還會舉行樂隊及音樂表演、跨年倒數活動等。

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間



Cassio Social Club與SuNkeN，將於12月31日晚在AIA Vitality Park，舉行電子音樂倒數派對。（Cassio Social Club圖片）

5.Cassio Social Club 聯乘 SuNkeN——電子音樂倒數派對

Cassio Social Club與SuNkeN，將於12月31日晚在AIA Vitality Park，舉行電子音樂倒數派對。演出單位包括Mo-Shi、Wilkinho 及 Jamie Maddock等本地音樂人，還有壓軸嘉賓法國音樂製作人兼 DJ Nico de Andrea。

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

地點：中環民光街33號 香港摩天輪及AIA Vitality公園

