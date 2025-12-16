急症室加價至$400｜醫管局舉例解收費與否 骨折、骨頭變形要付費
撰文：賴卓盈
出版：更新：
公立醫院明年1月1日凌晨起調整收費，前往急症室求診的危殆及危急患者轉為免費，而緊急、次緊急及非緊急患者，每次診症收費由現時180元增至400元。收費與不用收費如何釐定？醫管局舉例，心臟驟停及中風分別屬危殆及危急，可免費接受治療；骨折、骨頭變形屬緊急，需繳交400元；扭傷、傷風分別屬次緊急和非緊急，同樣需交400元。
如病人在看診前離開急症室，可申請退款，但只會獲退回350元，餘下50元為接受專業分流及簡單護理服務的收費，因此不會退還。
心臟驟停及中風可免費接受治療
醫管局總行政經理（感染及應急事務）袁卓斌表示，醫護人員會根據科學驗證及客觀指標為病人分類，例如維生指數、是否有即時生命危險，以及病情輕重等。例如骨折屬緊急，扭傷及傷風咳嗽等則分別屬次緊急及非緊急等，如患者病情惡化可再分流。
袁卓斌舉例，心臟驟停及中風分別屬危殆及危急，可免費接受治療；骨折、骨頭變形屬緊急，需繳交400元；扭傷、傷風分別屬次緊急和非緊急，同樣需交400元。
病人分流例子：
第一類——危殆（免費接受治療）：心臟驟停
第二類——危急（免費接受治療）：中風
第三類——緊急（需交$400）：骨折、骨頭變形
第四類——次緊急（需交$400）：扭傷
第五類——非緊急（需交$400）：傷風、咳嗽
調整收費會於明年1月1日凌晨起實施，袁卓斌表示，會在調整首日增派人手協助，如果有病人因登記時間較長，遲於當日0時求診，會彈性處理容許收取舊收費。
病人看診前離開須在24小時內申退款 醫管局扣起$50作分流及簡單護理收費
如病人在看診前離開急症室，可在登記後24小時內，到急症室登記處或透過「HA Go」，申請退款350元。至於餘下50元，則為接受專業分流及簡單護理服務的收費，因此不會退還。
醫管局指，會彈性處理收費，如果有病人因登記時間較長，遲於當日0時求診，會彈性處理容許收取舊收費。
公立醫院全年收費上限｜$1萬封頂 元旦起可經HA Go或繳費處申請宏福苑大火｜送往公立醫院傷者費用全免 居民就醫免費至明年底公立醫院殮房收費｜醫管局李夏茵：目的用者共付 每2年檢討收費公立醫院殮房明年起每日收費 存遺體30日要$4000 最貴$550一日