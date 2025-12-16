急症室加價至$400｜醫管局舉例解收費與否　骨折、骨頭變形要付費

公立醫院明年1月1日凌晨起調整收費，前往急症室求診的危殆及危急患者轉為免費，而緊急、次緊急及非緊急患者，每次診症收費由現時180元增至400元。收費與不用收費如何釐定？醫管局舉例，心臟驟停及中風分別屬危殆及危急，可免費接受治療；骨折、骨頭變形屬緊急，需繳交400元；扭傷、傷風分別屬次緊急和非緊急，同樣需交400元。



公立醫院明年1月1日凌晨起調整收費，前往急症室求診的危殆及危急患者免費，而緊急、次緊急及非緊急患者，每次診症收400元。(夏家朗攝）

醫院管理局總行政經理（基層及社區醫療服務）梁樂行（左）及總行政經理袁卓斌（感染及應急事務）講解急症室加價安排。（醫院管理局提供圖片）

心臟驟停及中風可免費接受治療

醫管局總行政經理（感染及應急事務）袁卓斌表示，醫護人員會根據科學驗證及客觀指標為病人分類，例如維生指數、是否有即時生命危險，以及病情輕重等。例如骨折屬緊急，扭傷及傷風咳嗽等則分別屬次緊急及非緊急等，如患者病情惡化可再分流。

袁卓斌舉例，心臟驟停及中風分別屬危殆及危急，可免費接受治療；骨折、骨頭變形屬緊急，需繳交400元；扭傷、傷風分別屬次緊急和非緊急，同樣需交400元。

病人分流例子：

第一類——危殆（免費接受治療）：心臟驟停

第二類——危急（免費接受治療）：中風



第三類——緊急（需交$400）：骨折、骨頭變形

第四類——次緊急（需交$400）：扭傷

第五類——非緊急（需交$400）：傷風、咳嗽



醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）袁卓斌。（醫院管理局提供圖片）

醫院管理局總行政經理（基層及社區醫療服務）梁樂行。（醫院管理局提供圖片）

病人看診前離開須在24小時內申退款 醫管局扣起$50作分流及簡單護理收費

如病人在看診前離開急症室，可在登記後24小時內，到急症室登記處或透過「HA Go」，申請退款350元。至於餘下50元，則為接受專業分流及簡單護理服務的收費，因此不會退還。

醫管局指，會彈性處理收費，如果有病人因登記時間較長，遲於當日0時求診，會彈性處理容許收取舊收費。