公立醫院殮房收費｜醫管局李夏茵：目的用者共付　每2年檢討收費

醫管局上月底公布公立醫院殮房明年起收費，引來社會批評，局方昨日（8日）公布將遺體免費存放期由3日改至28日。醫管局行政總裁李夏茵今日（9日）在電視訪問中表示，收費並非為增加醫管局收入，而是為了做到「用者共付、能者多付」；醫管局會每兩年進行收費檢討，屆時會一併檢討殮房收費。



醫管局行政總裁李夏茵表示，公院殮房收費並非為增加醫管局收入，而是為了做到「用者共付、能者多付」。（資料圖片／鄭子峰攝）

料約八成遺體可在四周內被認領

李夏茵於無綫節目《講清講楚》表示，殮房使用率高，醫管局秉持死者早日入土為安的信念，加上公立醫院殮房只有冷藏服務，若存放過長時間會對遺體有影響，因此構思以「用者共付，能者多付」的模式收費。當局知悉方案推出後有很多市民關注，檢討後決定從善如流，改為存放遺體四星期後才收費，相信約八成遺體可在四周內被認領。

李夏茵又稱，計劃免費存放遺體屬高度資助服務，當局並非為增加醫管局收入，又不同意新收費方案未有共付的理念，強調第四星期開始便會收費。她又說，醫管局每兩年進行收費檢討，屆時亦會一併檢討殮房收費。

死者家人無法負擔領取遺體費用會獲豁免

至於殮房收費設豁免資格，李指，若病人生前獲納豁免收費，或死者家人無法負擔領取遺體的費用，當局會提供豁免；部分特別個案亦會獲酌情豁免，包括遺體須作死因研究、未能聯絡家人等等。

醫管局正研究延長基層醫療門診服務時間，並會調整家庭醫學診所日診及夜診籌額比例。（資料圖片）

病人本月起可預先提交申請醫療費用減免

另外，已預約於明年在公立醫院應診、並有需要申請醫療費用減免的病人，最早本月起可預先提交申請。李夏茵表示，過去一個星期每日有1,000至2,000人查詢，至今收到100多個申請，預計申請人數會逐漸增加，醫管局已在每個聯網設立專隊處理。

李夏茵又透露，醫管局正研究延長基層醫療門診服務時間，並會調整家庭醫學診所日診及夜診籌額比例，例如將部分區域的日間籌額撥至夜間，讓市民下班後更易求診。她又稱，由於部分門診夜間需求較少，故非每個門診都會有相關安排，當局會視乎門診服務需求、考慮成本效益而定出比例。

專科輪候將預約轉為「先到先得」形式

被問到如何縮短專科輪候時間，李夏茵形容現時的預約流程「渣渣地」，要由醫生確定日期，期望改善相關流程，將預約轉為「先到先得」形式。醫管局將就各門診的時段設定看診限額，每個病人如「買飛」一樣預約時段內限額，「希望可以預約得愈近愈好」，期望可將輪候時間減短四分之一至三分之一。