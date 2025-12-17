交友配對｜婚配公司指香港男女失衡　籲女士放寬要求否則「渴死」

消委會周一（15日）分享有關交友配對公司投訴個案，有女士花7萬元要求配對公司介紹年齡和年收入相近的對象。她一年內獲安排與18位對象約會，但沒有一位完全符合她的要求，要求配對公司退款。



香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲今早（17日）在電台節目指出，現時香港女性尋覓對象時期望與現實落差愈來愈大，許多女士認為應該找門當戶對的理想伴侶，但「事實係非常之殘酷」。她又說，香港男女比例失衡，如女士「喺沙漠堅持要飲名牌樽裝水」，最後只會「渴死」。



消委會周一（15日）表示接獲交友配對公司相關投訴，有個案花7萬元，獲安排與18位對象約會，沒有一位完全符合她的要求，要求配對公司退款。（資料圖片）

香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲。（廖吳美玲facebook圖片）

香港男女比例84比100 嚴重失衡

廖吳美玲在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，香港男女比例失衡的情況十分嚴重。根據統計學費雪原理（Fisher's principle），100名男性對100名女性的比例最為理想，若兩者差距超過或等於3，便會有問題出現。

然而，香港的性別比例差距為16，即84名男性對100名女性，這導致了很多問題，包括生育率下降和難以尋找伴侶。她續說，許多香港男性選擇到深圳等內地地方工作，偶爾才回港，令市場更缺乏男性。

建議女性放寬年齡要求

廖吳美玲認為香港女性需要期望管理，如果挑選對象時過於理想化，就有如「喺沙漠堅持要飲名牌樽裝水」，最終只會「渴死」。很多女士要求對象年齡差距不出5歲，她建議放寬要求至較自己年長5歲至10歲，因香港男性普遍喜歡較年輕女性。

香港男人啲衰法，50歲都會搵30歲…… 姐姐唔介意，人哋介意吖嘛，搵阿媽咩。 廖吳美玲

她又提到很多女士學歷很高，但認為「讀書對搵對象完全冇作用」，稱她指從事配對公司18年，「冇見過有男人話我要搵個PhD（持有博士學位）」，建議女性尋對象時要求不要不切實際。廖吳美玲舉例指，最近有一位年薪300萬元、50多歲的女性經他們介紹及建議後，調低要求嫁給了一位教師，年齡相差6至7年，但相處得非常快樂。