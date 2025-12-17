張秀賢就破產令上訴　官令須先付11萬保證金　否則即駁回兼付訟費

前中大學生會會長張秀賢，因欠退休通識科教師賴得鐘14萬未還，被高院頒令破產。張不服決定提出上訴，並稱他有能力還款，賴要求張先向法庭交出保證金，張不服提出上訴，上訴庭今(17日)下判辭，下令張須在30日內交保證金11萬，若他未能做到，會駁回其上訴，並要他支付訟費。



上訴人張秀賢，呈請人賴得鐘。

張秀賢去年被高等法院頒令破產。(資料圖片)

張秀賢曾任元朗區議員。(張浩維攝)

張秀賢曾因參與2014年的佔中運動，被判煽惑妨擾罪成。

張秀賢為何被頒令破產？

張於2020至2021年間向賴借合共16萬，但張只償還了2萬元。賴於2023年8月入稟區域法院向張追討，惟張仍未有還款，賴因而入稟要求張破產。高等法院去年7月頒令張破產。

賴得鐘為何要求張付保證金？

張就破產令提出上訴，但賴卻要求張先付逾12萬元的保證金，因他認為張將未能支付上訴的訟費，同時認為張的勝訴機會微。但張卻稱法庭在他缺席聆訊下頒下破產令，對他並不公平，又稱他有足夠資產還款，而賴要求的保證金亦過高。

上訴庭法官為何認為張須付保證金？

上訴庭法官指，張是一名已被頒令破產的人士，破產管理官的文件指張手上現金只有8,291元，認為張未能證明他有能力還款。在考慮各項因素下，頒令張需在30日內向法庭交出11萬元保證金，若他未能交出，法庭將會駁回其上訴，並要張支付3萬元涉本申請的訟費。另外張原本亦有要求加入新證據，法官亦拒絕其申請，並要張就此付1.5萬元訟費。

案件編號：CACV321/2024