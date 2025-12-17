非洲豬瘟｜元朗流浮山一豬場4個樣本全陽性　漁護署銷毀全場生豬

漁護署今（17日）公布，在元朗流浮山一持牌豬場的4個豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，署方根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。同時為謹慎起見，署方正安排銷毀場內豬隻。



漁護署表示，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應，會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和其他豬場是否受到感染，同時亦會加強監察涉事豬場附近區域的野豬活動情況。發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。



漁護署指豬隻感染非洲豬瘟後的死亡率極高，如不能遏止其傳播，豬隻將大量死亡。（資料圖片）

漁護署暫禁涉事豬場3公里內另一個豬場運出豬隻

漁護署發言人指，由於豬隻感染非洲豬瘟後的死亡率極高，如不能遏止其傳播，豬隻將大量死亡，署方已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知漁護署。

署方正安排人員巡查有關豬場3公里內正在營運的一個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，為審慎起見，已暫時禁止該豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。

漁護署發言人續指，會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和其他豬場是否受到感染，同時亦會加強監察涉事豬場附近區域的野豬活動情況。

漁護署指豬隻感染非洲豬瘟後的死亡率極高，如不能遏止其傳播，豬隻將大量死亡。（資料圖片）

兩屠房實施「日日清」措施 無須關閉或銷毁其他豬隻

上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

食物環境衞生署及漁護署亦會繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無須關閉或銷毁其他豬隻。

漁護署指非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類。（資料圖片／楊嘉朗攝）

非洲豬瘟不會傳染給人類 漁護署：豬肉煮熟後可放心食用

漁護署發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。

署方表示，上月亦已舉辦座談會，向豬農提供針對性的非洲豬瘟防控措施及生物保安建議，以加強業界對非洲豬瘟的警覺，共同防範非洲豬瘟；同時，為加強豬農對非洲豬瘟病徵的認識以及早察覺並通報豬隻的異常狀況，漁護署已推出《非洲豬瘟個案呈報指引》，協助豬農偵察疑似個案，及早呈報並作出適當跟進。