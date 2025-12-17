港大生AI製祼照｜沒受害人願提供進一步資料　私隱署暫無證據跟進

香港大學法律系一名男學生使用人工智能軟件，移花接木製作同學及老師的色情照片。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（17日）表示，早前已就案件展開刑事調查，惟多次作出呼籲後，無受害人願意提供進一步資料，因此現時無證據採取行動或進一步跟進，歡迎受害人提供更多證據。



個人資料私隱專員鍾麗玲今日表示，早前已就案件展開刑事調查，惟多次作出呼籲後，無受害人願意提供進一步資料，因此現時無證據採取行動。（歐陽德浩攝）

香港大學法律系一名男學生早前被揭用人工智能軟件，移花接木製作同學及師友的裸露照片，校方徵詢法律意見後發出警告信及作口頭懲戒。身兼港大校監的行政長官李家超曾回應指，大學有責任嚴肅處理學生的行為問題，除了以校規處理缺德行為，若涉違法應向執法部門舉報，以儆效尤。

專員：若有證據不排除再次跟進個案

私隱專員鍾麗玲今日在記者會表示早前已展開刑事調查，並向相關人士取得資料。多次呼籲後，沒有受害人願意提供進一步資料，公署現時沒有證據可以採取行動，歡迎受害人向公署提供證據。

現時嚟講我哋並無足夠證據作出進一步跟進。 私隱專員鍾麗玲

鍾麗玲又指，刑事調查是涉及各方各面，包括文件及相關人士，受害人的證據尤其重要，因公署提出起訴時需要足夠證據。她強調若再有受害人提供證據，不排除會再次跟進個案。