防範AI深偽技術　私隱署推家校指引　籲發布相片三思、避免特寫照

私隱專員鍾麗玲建議，家長在網上應限制分享內容，發布子女的相片或影片前「停一停、諗一諗」；學校也應盡量避免上傳特寫肖像，免被他人濫用。



人工智能深度偽造技術日漸普及，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，可以利用影像、影片及錄音內的個人資料，模仿並替換某人的面貌、聲音或動作，令人信以為真，存在被濫用的風險，近年更被用於網絡欺凌、詐騙、偽造私密影像，以及捏造虛假訊息，甚至涉及兒童性侵，特別對兒童及青少年造成傷害。

製作或分享惡意深偽內容或干犯各刑事罪行

鍾麗玲指出，兒童及青少年不了解使用深偽技術可能帶來的法律後果，製作或分享惡意深偽內容，考慮到他們心智不成熟，因此發表《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的智慧錦囊》，旨在為學校及家長提供實用建議。

鍾麗玲強調，「現實世界嘅法例同樣適用於人工智能」，個人資料製作的深偽內容受《私隱條例》所規管，惡意使用深偽技術或違反條例規定，嚴重個案更構成「起底」罪行，甚至干犯其他刑事罪行，包括《刑事罪行條例》、《防止兒童色情條例》及《盜竊罪條例》。

學校應以危機處理或反欺凌指引應對

私隱專員公署提供的《錦囊》，介紹常見的人工智能深度偽造技術種類，鑑於校內常見濫用深偽技術的類型，為學校及家長提供的兩大部份的建議，分別是如何預防濫用及製作惡意深偽內容，以及學校和家長應如何處理相關事故。

那麼應如何預防處理相關事故？鍾麗玲指，濫用或惡意使用深偽技術所引致的事故中，學生可能是受害人或犯事者，甚至兩者皆是，學校應根據現有的學校政策或程序，例如危機處理或反欺凌指引作出應對，應優先考慮受影響同學的福祉，必要時尋求專業支援。

子女捲入事故 家長應提供情緒支援

家長方面，若子女捲入濫用或惡意深偽事故，不論子女是受害人、犯事者或接收者，作為家長難免感到不知所措及困擾，建議家長提供情緒支援，不應有任何責備，採取關懷及支持的態度作出回應，並暫停使用社交媒體。

若子女製作及分享深偽資料，應引導他們刪除內容及停止製作，要求移除有關網上平台的內容，並解釋可能帶來的傷害及法律後果，教育他們須負責任使用他人的個人資料。

對學校的五點預防建議：



1. 減少原材料：盡量避免發布可以清晰識別個別學生的相片或影片、避免上傳特寫肖像；

2. 限制查閱：只在內聯網、家長平台等系統分享學生的相片及影片及定期移除不再需要的內容；

3. 確保數據安全，將學生的個人資料儲存在安全穩妥的平台、採用多重身份認證；

4. 制定應變計劃：設立清晰程序應對深偽事故，組織危機處理小組；

5. 加強意識：定期為教職員提供網絡風險培訓，並為學生提供工作坊，講解深偽技術。

對家長的四點預防建議：



1. 限制分享：發布子女的相片或影片前「停一停、諗一諗」；確保數據安全、審視社交媒體私隱設定；

2. 與子女溝通：教育子女負責任地使用他人的個人資料；

3. 確保數據安全：所有儲存家庭相片及影片的帳戶，使用高強度密碼、手機應用程式避免授權整個相片庫；