中醫藥發展藍圖出爐　將修訂中成藥定義　阻截仿冒產品流入市場

港府今日（18日）公布首份《中醫藥發展藍圖》，其中一大方向是提升促進中藥發展，改善中藥質量水平。衞生署指現時仿冒中成藥現象普遍，冀在下屆立法會任期內修訂《中醫藥條例》，從成份及名字兩方面擴闊中成藥定義，將易混淆的產品納入規管體系，防止未經註冊或成份不明的產品流入市場。



港府12月18日公布首份《中醫藥發展藍圖》，從五大方向包括中醫服務、中醫專業、中藥發展、傳承中醫藥文化，及推動中醫藥走向全世界，制定20個行動。（梁鵬威攝）

衞生署：仿冒中成藥現象普及 加入非中藥材成分

根據現時《中醫藥條例》(《條例》），中成藥的定義為，所有成份皆由中藥材組成，以及需以「劑型形式」發售。衞生署助理署長（中醫藥）方浩澄表示，仿冒中成藥現象普及，例如產品加入非中藥材的成分，又或名稱上以中成藥命名，成分卻與中成藥無關，規避《條例》管制，毋需註冊，便可在市場售賣。

衞生署助理署長（中醫藥）方浩澄表示，仿冒中成藥現象普及，冀修訂例將該類易混淆的產品納入規管體系。（梁鵬威攝）

修訂將從成分及名字兩方面着手 以附表中成藥命名便需註冊

為堵塞漏洞，當局冀在下屆立法會任期開始後，啟動修訂《條例》程序，將該類易混淆的產品納入規管體系，防止未經註冊或成份不明的產品流入市場。修訂將從成份及名字兩方面着手，包括含有或聲稱含有藥用中藥材，以及在《條例》增加相關中成藥附表，若產品以附表中的中成藥命名，便需經《條例》註冊。

他又透露，2018年已草擬條例修訂草案，冀擴闊中成藥定義，杜絕仿冒藥現象。惟其後遭遇疫情，故暫停有關工作。另外，方又稱目前不同國家對中成藥規管各有不同，冀香港可作為「中間人」協調一個四通八達的標準，讓在香港註冊後的藥品可更易在國內或國外註冊。