中醫藥發展藍圖｜將改革中醫執業試增臨床評估　或要求使用醫健通

港府今日（18日）公布中醫藥發展藍圖，涵蓋5大方向，包括提升中醫專業。中醫藥發展專員鍾志豪引述內地當局指，以往中醫教育側重完成固定課程，無法培養高水平中醫師。日後本港將改革執業試，改善中醫專業守則及指引，建立以能力為本的自願性臨床實踐培訓。為促進醫療協作，日後未有使用醫健通的中醫或不能於《基層醫療名冊》登記。



港府12月18日公布首份《中醫藥發展藍圖》，從五大方向包括中醫服務、中醫專業、中藥發展、傳承中醫藥文化，及推動中醫藥走向全世界，制定20個行動。（梁鵬威攝）

港府推動中醫藥發展，預料日後中醫在本港醫療系統的佔比增加，需要提升中醫專業。鍾志豪表示，「國家十四五後發現之前的中醫教育側重完成固定課程，無法真正培養下一代具高水平的中醫師」，又稱目前中醫醫院倚賴內地專家作專病治療，日後本港將建設中醫人才培養體系，推動以「能力為本」的中醫教育。

醫藥發展專員鍾志豪表示，日後將建設中醫人才培養體系，推動以「能力為本」的中醫教育。（梁鵬威攝）

中醫藥管理委員會將與業界制訂「中醫核心能力標準」，作為教學、評估及認證標準。政府同時會推動改革中醫執業試，增強臨床操作評估元素，將逐步落實，確保不影響在讀本地中醫學生。政府鼓勵執業中醫師接受臨床培訓，醫管局會改善現有中醫師進修培訓課程，中醫醫院亦會提供「分科專病」的進階培訓。

現時浸大、中大及港大提供中醫本科課程，據2023年人力估算，本港2030年及2035年將分別有240個及130個中醫短缺，故2025年至2028年的學額已從70個調整至85個。鍾志豪認為加上不少香港學生到內地院校學習中醫，回港後將以有限度註冊形式執業，預料中醫師數字整體平穩。

政府將推動中醫使用醫健通系統，讓中醫藥服務提供者可根據系統的中西醫數據及資料作決策。為促進醫療協作，日後或規管未有使用醫健通的中醫，日後或不能於《基層醫療名冊》登記。