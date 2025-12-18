粵車南下12.23來港須備FT車牌易通行　運輸署料聖誕南北通行錯峰

運輸署今日（18日）宣布，將推出「香港出行易」及「粵車南下」專頁，為內地司機提供綜合泊車和充電等資訊。首批內地私家車預計將於下周二（23日）凌晨進入香港市區，需要安裝本港FT字頭車牌及「易通行」。運輸署指若內地私家車違規情況嚴重，將考慮取消其進入香港的資格。



「粵車南下」實施初期每日設100個預約名額，署方相信實施翌日香港迎來聖誕假期，市民將會出行，兩地南北通行會錯峰，不會嚴重影響口岸交通。



「粵車南下」所使用的香港車牌由「FT」兩個字母和四位數字組成，牌照分為黃色（車尾）和白色（車頭）。（廣州日報）

運輸署今日就「粵車南下」入境市區部分舉行技術介紹會，並將推出專頁，為內地司機提供綜合泊車和充電等資訊，涵蓋超過700個附近景點的停車場，150個支持內地支付的設施，以及60個國標充電樁。司機也可以查詢不同區域的觀光、購物及娛樂資源，並獲得駕駛和公共交通的路線建議。

已收到700宗申請 佔中籤者四成

運輸署表示，首批受理中籤申請的1,700個名額，已收到超過700宗申請，佔總申請名額約四成。首批內地私家車預計將於下周二凌晨正式進入香港市區，車主需事先安裝本地車牌及「易通行」系統。運輸署稱，未有首日來港粵車數量等數字。若內地車輛嚴重違規，將考慮取消其進入香港的資格。

有內地車主指當局設「特選車主」，抽不中簽仍獲邀簽發牌照，運輸署表示不評論內地如何聯絡車主。至於申請程序被指複雜，運輸署指「粵車南下」是新計劃，有申請文件填錯日期格式，署方須花費時間澄清。

申請粵車南下內地車主，需到內地指定驗車中心驗車。（資料圖片/廖彥雄攝）

每日名額約100個 相信聖誕南北通行錯峰

運輸署表示，「粵車南下」初期將每日限制預約名額至100個，相信交通情況可控。「粵車南下」實施翌日為平安夜，運輸署相信港人會外遊，因此與內地司機會錯峰出行，預計南北通行會錯峰，不會為口岸交通帶來負擔。

「粵車南下」車牌採FT字頭 設四位數字

「粵車南下」所使用的香港車牌由「FT」兩個字母和四位數字組成，牌照分為黃色（車尾）和白色（車頭），安裝方式與「粵港車」相同；前擋風玻璃的透光率必須高於70%。根據規定，車輛查驗需按香港法例檢查前擋風玻璃的透光度是否符合標準，輪呔必須有至少一毫米的呔紋，其餘要求與內地年檢相似。

運輸署今日就「粵車南下」入境市區部分舉行技術介紹會。（資料圖片）

內地「智駕」系統不可在港啟動

運輸署特別提醒，香港的交通標誌和行駛規則與內地不同，配備「整體組合式駕駛輔助系統」之內地車輛，即「智駕」系統，不能在香港內啟動；亦不可在香港使用「遙控泊車」功能。