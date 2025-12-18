港法合作建航空工程培訓中心育專才　波音等退役飛機未來在港拆解

法國航空服務公司Elior與香港國際航空學院，合作在香港成立香港航空工程培訓中心，雙方今日（18日）舉行簽約儀式。學院未來將培育飛機資產管理及工程專才，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，而Elior已從四川成都運送已拆卸的空中巴士A319部份機艙來港供課程使用，並派出法國專家親自到港授課，未來區內航空公司可選擇將退役飛機到香港拆解。



行政長官李家超致辭時表示，致力將香港打造成飛機部件處理及交易中心，有望創造更多高價值、高技能及更好待遇的就業機會，相信可帶動貿易保險、金融等產業發展。



法國航空服務公司Elior與香港國際航空學院合作在香港成立香港航空工程培訓中心。（Elior提供圖片）

雙方12月18日在中國飛機服務有限公司的機庫舉行簽約儀式。（Elior提供圖片）

合作培育飛機資產管理及工程專才 鞏固國際航空樞紐地位

是次合作將透過引入國際級的飛機維修，拆卸及高價值零件回收專業培訓設施及導師，培育本地飛機資產管理及工程專才，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，並引進國際上最嚴謹的歐洲航空工程安全標準，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

法國航空服務公司Elior從四川成都專程運送已拆卸的空中巴士A319部分飛機機艙來港，安裝在中國飛機服務公司的機庫內。（Elior提供圖片）

學員能置身於真實的工程環境中學習，為全港首個擁有真實商用客機機艙作拆卸及維修教學用途的課程。（Elior提供圖片）

空中巴士A319部份機艙安裝在機庫供課程使用

課程初期由法國專家親自到香港授課，Elior從四川成都專程運送已拆卸的空中巴士A319部份飛機機艙來港，安裝在中國飛機服務公司的機庫內，讓學員置身於真實的工程環境中學習，為全港首個擁有真實商用客機機艙作拆卸及維修教學用途的課程。

培訓中心將針對現職航空維修工程人員，提供涵蓋理論和實踐培訓的綜合課程，確保學員能夠全面掌握技能。理論知識和實踐訓練包括課程設計，讓學員了解機組的結構設計、系統運作及相關規範。

行政長官李家超12月18日參與簽約儀式並到場視察。（Elior提供圖片）

未來空中巴士及波音等機型退役可在香港拆解

其中香港國際航空學院與法國國立民用航空學院將合辦「航空運輸管理高等碩士」課程，Elior設立獎學金，冀吸引更多航空管理人員就讀，支持香港鞏固區域航空培訓中心地位。

此外，香港為Elior的亞洲總部，也是集團在區內設立的首個基地，集團通過將國際專業知識引進香港，讓區內航空公司可將退役的空中巴士及波音等主要機型，飛抵香港拆解，取代以往將飛機運往歐洲或其他地區拆解的方法，大幅簡化亞洲航空公司的物流程序。

行政長官李家超指，致力將香港打造成飛機部件處理及交易中心。（Elior提供圖片）

Elior Group SA主席兼行政總裁Daniel Derichebourg。（Elior提供圖片）

李家超︰致力將香港打造成飛機部件處理及交易中心

Elior將加強在港投資 涵蓋培訓人才及航機維修等

Elior Group SA主席兼行政總裁Daniel Derichebourg表示，對香港作為國際大都會及航空樞紐的實力充滿信心，集團將持續加強在港投資，構建完整「航空三部曲」，涵蓋人才培訓、開拓航空工程維修及飛機零件回收業務，為香港建立可持續發展的航空生態系統。

Elior Group SA主席兼行政總裁Daniel Derichebourg表示：「Elior對香港作為國際大都會及航空樞紐的實力充滿信心，集團會持續加大在港投資，構建完整『航空三部曲』，涵蓋人才培訓、開拓航空工程維修及飛機零件回收業務，致力為香港建立可持續發展的航空生態系統。」

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示：「香港國際機場擁有世界級及專業的飛機維修設施及服務，而Elior作為法國重要的航空服務企業，這次我們雙方合作，有助提升國際專業知識，將業界的航空工程的水平推向另一新高點。」