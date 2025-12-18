懲教署批國際特赦組織在囚人士研究抹黑港府 斥其為反華組織
撰文：賴卓盈
出版：更新：
國際特赦組織日前發布香港在囚人士情況的研究，指訪問多名香港前在囚人士，包括前「學生動源」召集人鍾翰林等，指獄中有不人道及有辱人格的待遇。懲教署今（18日）強烈譴責所謂報告內容不盡不實，指國際特赦組織是反華組織，以捍衞人權作幌子抹黑港府，手法卑劣，令人不齒。
懲教署：「反華」國際特赦組織無全面刊登書面回覆 以偏概全
懲教署批評，「反華」國際特赦組織未有在其所謂最新研究報告中，全面刊登懲教署早前給其的書面回覆，是以偏概全。懲教署又批評組織以捍衞人權作幌子的反華組織，曾捏造事實污衊抹黑香港特區政府，「由此可知發布假消息詆毀香港特區政府是該反華組織的慣用伎倆，手法卑劣，令人不齒。我們必須逐點駁斥它的失實指控，以正視聽。」
懲教署表示，致力確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適及健康，並為在囚人士提供適切的更生計劃，協助他們具尊嚴地改過自新。《監獄規則》規定，任何懲教署人員在處理囚犯時無需要而使用武力，或使用不當武力，均屬違紀，更可能須負上刑責。
懲教署表示，將一如既往確保懲教院所安全的同時，亦致力保障所有在囚人士的權利、尊嚴及福祉。
