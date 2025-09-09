人才排名｜香港升至全球第四創新高　港府：證明引才育才找對路向

瑞士洛桑國際管理發展學院今日（9月9日）發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第九位大幅躍升至第四位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。特區政府表示，排名上升證明香港在教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向和收到成效。



三個競爭力因素均上升 總分位列亞洲第一

特區政府發新聞稿指出，香港在世界人才排名所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升。其中，「吸引力」排名攀升八位至第二十；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升一名，分別位列第三及第十二。各項指標方面，香港的科學學科畢業生百分比繼續高踞全球第一，財務技能排名上升至全球第三，而管理層薪酬和管理教育效能均位列全球第五。

2022年，政府公布「搶人才」細節。（陳葆琳攝）

政府發言人表示，香港排名位列亞洲第一，證明教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向和收到成效。香港專上教育高度國際化和多元化，擁有五所世界百強大學，優秀的科研人才，是國際高端人才交流合作的匯聚地。政府致力打造「留學香港」品牌，持續堅定投資教育，支持院校不斷革新優化，發揮一流大學優勢，配合院校擴容提質，又推行獎學金計劃等一系列具體政策措施，全方位吸引各地優秀人才和培育本地人才，鞏固香港國際專上教育樞紐的地位，配合教育強國戰略。

港府：歡迎外來優才持續落戶 為本港經濟增長提供動力

發言人指：「本屆政府招攬人才措施效益顯著。我們會繼續對準香港『八大中心』戰略定位的人力需求，適時作出優化，加強培育本地相關人才，同時進一步提升人才庫的多元性及人才計劃的成效，為香港未來發展提供更強大的人才支撐。」

截至今年8月底，香港各項輸入人才計劃共收到逾52萬宗申請，其中超過35萬宗獲批，同期經各項人才入境計劃抵港的人才超過23萬人。特區政府表示，歡迎外來的優秀人才及其家人持續落戶香港，充實香港勞動力，有效優化人口結構及填補人力資源的缺口，為本港經濟增長提供源源不絕的動力。