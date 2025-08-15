一片破局｜梁振英揭人才呃身份證內情　地產猛人爆專才穩樓市之謎

不時點評時事的全國政協副主席梁振英，最近將注意力再次落在人才政策。兩周六次主動大談計劃弊端，由堵塞「考試移民」漏洞，到嚴打「假人才」，提出三方面現實拷問：「教育、醫療、住屋怎樣應付？」兩次隔空交鋒的勞福局局長孫玉菡，力陳「人才住酒店、不用社會福利」、「人才令住宅空置率穩定」的論點。專才穩樓市是否偽命題？地產界猛人梁志堅承認人才對空置單位有裨益，惟暫時未見需求很大，刺激租務交投作用也未算顯著。



香港的人才引進政策正面臨「引進易、留住難」的現實困境。有政界中人提醒「盲搶」人才幫不到香港，又令到本地人覺得不公平。如何完善人口政策規劃，避免令亮麗的人才獲批數字，成為政績報告的虛幻泡沫？從英國環球專才簽證計劃，或許得到一些啟示。《香港01》一片拆解。



人才計劃忌變「雙非」翻版 解答四個「問號」防盲吸人才

短短三年吸引22萬人才來港，遠超原定目標，亮麗的KPI成績背後，香港的教育、醫療、住屋是否應付得到，引起全國政協副主席梁振英連番撰文關注，借當年「雙非」政策鑑今，反思香港人口老化問題沒有解決，反而為大學學額帶來極大不確定性。他警告利用人才計劃拿取香港身分證的虛假安排，都必須絕對嚴肅處理，香港的誠信受損，對國家的貢獻就會打折扣。

政圈相對平靜，港區全國人大代表陳曼琪是少數主動回應梁振英觀點的政界中人，她說要由高層次統籌香港人口政策，以港人安居樂業優先，「盲吸」人才幫不到香港，又令到香港本地人覺得不公平。她建議香港思考四個「問號」：整體社會如何能安居樂業？外來人才如何能真正幫助香港？人才是否符合香港當前的需求？人才來港後如何更好適應和融入本地社會？

不過，當局其中一個反駁人才政策質疑的觀點，是搶人才有助穩定樓市，提到去年本港20至34歲年齡層的人口約為115萬，較10年前少了約24萬，導致住宅物業需求減少，幸好有搶人才措施帶來新客源，空置率大致平穩「幸保不失」。

作為地產界老行尊的地建會執委會主席梁志堅認同有助提振樓市，尤其對空置的單位有裨益，不過坦言暫時未見到人才對單位需求很大，承認租務交投旺了，但未見十分顯著。

梁振英引基本法促從嚴審批：香港永久居民不能打折促銷

《基本法》規定中國公民成為香港永久性居民的途徑包括（一）在香港出生；（二）在香港通常居住連續七年以上；（三）第一及第二項所列居民在香港以外所生的中國籍子女。梁振英指《基本法》對香港特區永久性居民資格採取「嚴守頭門，以免尾門失守」的原則，香港永久性居民身分不能打折促銷，否則對政治、社會、經濟、政府財政和國際關係的影響深遠。

人才未轉為人口 如何實現「千萬人口大都會」？

「搶人才」不是數字遊戲，如何實現特首設想的「千萬人口大都會」？從英國環球專才簽證計劃，或許得到一些啟示。

今年2月，立法會秘書處發布引進人才政策研究，提到英國環球專才簽證計劃需要申請人資歷獲得英國專業機構認可，或曾獲頒授特定獎項，才可在沒有工作聘書的情況下在英國求職。儘管並無就業援助等，2024年持該簽證的專才中，高達87%與其技能相符，84%的專才家人對他們在英國的生活感到滿意。德國、新加坡及日本均定期對人才入境計劃全面評估，深入調查及分析本地經歷和定居意向，以及離境原因及趨勢調查。

香港的人才引進政策正面臨「引進易、留住難」的現實困境。問題的癥結在於：產業發展未能提供足夠優質崗位，住屋醫療等生活成本居高不下，導致部分人才「來了就走」。外界期待政府制定完善的人口政策規劃策略，以免令漂亮的獲批數字只成政績報告上的虛幻泡沫。