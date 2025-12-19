男子放200萬入找換店保險櫃在鄰店被盜　2少年認欺詐判教導所

男子拿200萬現金到找換店買泰達幣，期間被2名少年指示將現金放入「保險櫃」，惟男子之後發現賣家失聯，他要求退款時，驚悉找換店牆壁與鄰店打通，原放在「保險櫃」的現金亦已不翼而飛，兩少年即「捐」入保險櫃逃走，惟一人爬出時被截停，另一人亦稍後被捕。兩少年早前承認1項欺詐罪，案件今（19日）於區域法院判刑。暫委法官鄭念慈指，被告有預謀並夥同犯案，涉款龐大，案情嚴重。二人只是棄卒，考慮到更生對年輕人而言更符合社會利益，判他們入教導所。



兩名被告：梁晉瑋及郭梓浚，均19歲及無業，承認於2024年11月8日連同他人藉欺騙向事主黃偉東，訛稱會提供約25萬泰達幣，誘使事主交出港幣200萬元。

兩名19歲被告在區域法院認罪判教導所。(黃浩謙攝)

兩被告見事敗捐入保險櫃逃走

案情指，事主在網上聯絡到1人稱可在尖沙咀一間找換店作泰特幣交易，事主跟指示到店舖後，兩被告叫他把將現金放入店內一個「保險櫃」。惟事主放下款項後發現原本聯絡他的賣家失聯，事主即要求退款，並驚悉找換店的牆壁與鄰店打通，兩被告見狀即「捐」入保險櫃逃走，一人爬出時被截停，另一人亦被捕。

有男子曾入鄰並帶走黑色袋

兩名被告警誡下均稱：「我無攞走過啲錢。」他們稱在Facebook找到此工作，每次完成交易可獲1千元報酬及百分之10的佣金。閉路電視顯示，1名身份不詳的男子曾進入找換店鄰店，及後帶着黑色大行李袋離開。

梁稱FB找工時不知是詐騙

被告梁晉瑋的律師求情指，梁起初在Facebook搵工時，不知道是詐騙，他與事主交收時才知，梁所寫的求情信亦反映其悔意。被告郭梓浚的律師則指，求情信顯示郭有悔意，郭母希望兒子儘快獲釋。法庭早前亦有為兩被告索取教導所報告。

官指二人非主謀只是棄卒

暫委法官鄭念慈判刑指，被告最大求情理由是認罪。考慮到涉款龐大，二人有預謀兼夥同犯案，但他們不是主謀，只是棄卒。由於二人年輕及沒案底，更生對他們來說更重要，亦更有利社會利益，遂依報告建議判他們入教導所。

案件編號：DCCC474/2025