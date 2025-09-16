海關拘捕4人涉洗黑錢$26億　包括兩找換店職員　用空殼公司做交易

海關拘捕4名男女，涉嫌利用多間空殼公司，透過頻繁收取大量滙款洗黑錢，涉及26億港元。4名被捕人包括兩名主腦及兩名在找換店工作的骨幹成員。



海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊稱，今年年初海關鎖定一個犯罪集團，涉及4人，其中兩名53歲及56歲男子相信集團主腦，報稱為公司董事；25歲男子及52歲女子是骨幹成員，他們在兩間不同的找換店工作。兩名骨幹成員透過同一間秘書公司分別開設兩間和一間本地公司，報稱電子器材貿易及巿場營銷等；但調查下，在登記地址並無相關營業，亦從沒有報關記錄，因此懷疑他們是沒有實質業務的空殼公司。

海關採取代號「閃光」行動拘捕4人涉嫌洗黑錢。（黃偉民攝）

他們利用這3間公司，先後在4間銀行開設超過50個銀行戶口，公司表面上沒有關聯，但實際上由集團主腦透過銀行戶口，由2023年8月至今年1月，即1年半的時間內進行頻繁的大額交易，它們牽涉共1800個交易對手，進行超過6000宗交易，收取合共26億元犯罪得益。最大一宗交易發生在2024年，涉款2600萬元。

根據資金流分析，海關人員發現4個犯罪手法：

一，收資金後快入快出，短時間內轉到第三方帳戶，交易呈過度性；



二，同時亦有分層交易的特性，如其中一個銀行戶口，兩日內收取共5筆230萬元，翌日卻以一筆過轉到第三方戶口；亦有部份資金傳入帳戶後，會調頭轉到原本帳戶，形成調頭式交易。



三，它們的交易對手，報稱業務是海鮮及鐘錶等，與涉案公司完全不相關，可見其交易並不合理。



四，3間公司的銀行戶口，有如此大額的資金進出，遠遠大於其報稅收入，此不相稱的情況令交易更見可疑。



案中兩名集團骨幹成員是找換店職員，伍思齊批評作為金融從業員，理應對反洗黑錢的法例和規定有相當認識，對相關罪行的敏感度應該高，但他們卻開立空殼公司及戶口，在短時間內洗黑錢，知法犯法。（黃偉民攝）

案中兩名集團骨幹成員是找換店職員，伍思齊批評作為金融從業員，理應對反洗黑錢的法例和規定有相當認識，對相關罪行的敏感度應該高，但他們卻開立空殼公司及戶口，在短時間內洗黑錢，知法犯法。

海關採取代號「閃光」行動拘捕4人，搜查其住所和商業單位，檢獲手機、電腦、銀行文件及銀行卡等，相信已瓦解此犯罪集團，並凍結約250萬元資產。案件仍在繼續調查，不排除再有人被捕。