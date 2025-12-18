宏福苑大火｜一文看清業主30萬租津　與租戶一次性搬遷補助安排

大埔宏福苑大火後，受災居民散落過渡屋、酒店和青年宿舍等，部份暫住居所期限屆滿，令居民擔心搬遷去向。政府下午宣布，下周一起，向業主提供每年15萬元租津，為期兩年，每半年發放一次。另外，受災租戶與業主，均可獲發5萬元搬遷補助。而目前居於過渡屋或房協單位的災民，業主因領取補助而需繳交租金；租戶則可免交租金至明年5月31日，如此前仍未遷出，則不獲發5萬元補助。



大埔宏福苑大火後港府成立援助基金，截至12月17日）中午，援助基金已收到約35億元外界捐款。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府宣布兩項支援宏福苑受火災影響居民的措拖，第一是向受影響業主發放每年15萬元的租金補助，及一次性5萬元搬遷補助，第二是向租戶發放一次性5萬元搬遷補助，並將於下周一起發放。

政務司副司長卓永興表示，透過「一戶一社工」及地方聲音得知，受影響居民希望政府提供租金補助，讓他們可自行租住適合生活、上班等需要的單位。他指，居民的要求不難理解，政府在大埔區已沒有應急住所，租金補助可讓居民自行選擇，是最能解決問題又可行的方法。

受災業主租金和搬遷補助如何？

針對業主方面的支援，民政及青年事務局局長麥美娟指，業主租金津貼每年發放15萬，為期兩年，每半年發放一次，即每次發放7.5萬元。補助以單位作基礎，即使一個單位有兩名業主，仍只可獲15萬元。如業主搬離政府應急住所，即酒店或青年宿舍，可獲5萬元搬遷補助。已搬入過渡屋等的業主亦可獲搬遷補助。首筆搬遷補助由12月22日起陸續透過「一戶一社工」發放，業主不需再交業權文件。

她表示，業主領取租金補助後，仍可住在過渡性房屋等，但由於已獲租金補助，則需向營運者繳交相應租金。而居於酒店或青年宿舍的業主，如想繼續居住現址，則要因應營運者房間供應，提供相應租租。

受災租戶搬遷補助如何？

至於租戶方面，所有選擇自行在私人市場租住單位的租戶可獲5萬元一次性搬遷補助，同樣以單位作基礎，每個單位只可獲5萬元，同樣會透過「一戶一社工」發放。

現時住在酒店或青年宿舍的租戶，如希望居於現址，需因應營運者房間供應及需繳交相應租金。已入住過渡性房屋或房協項目的租戶，可獲免租金至2026年5月31日。如在5月31日後遷出，將不獲搬遷補助，並需支付租金。基金未來會集中支援宏福苑業主，但租戶如有醫療需要等，仍可透過不同途徑獲得支援。

根據政府數據，目前有632名居民住在酒店房間，548名住在青年宿舍或營舍，3439名住在房屋局過渡性房房、房協項目或屯門寶田中轉房屋。政府有1000多個能用於較長期安置受影響居民單位，包括約400個位於不同區域的過渡性房屋及房協項目，約900個寶田中轉房屋，及啟德啟航1331單位。

根據周三晚政府發出的新聞稿，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約35億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為38億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

