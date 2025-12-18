宏福苑火災｜領租金補助業主續居過渡性房屋等　明年2月起需交租

政府今日（18日）宣布，受大火影響的宏福苑業主，可兩年共獲發30萬元的租金補助，以及一次性5萬元的搬遷補助。房屋局發言人表示，如業主收取資助後繼續居住於過渡性房屋等政府資助單位，預計需於明年2月開始向營運機構交付租金。房屋局會通知相關營運機構，由機構稍後會與宏福苑住戶聯絡。



政府今日公布，向所有宏福苑業主陸續發放每年15萬元、為期兩年的租金補助，和一筆5萬元的搬遷補助。同時，政府亦向受影響租戶提供一次性5萬元搬遷補助，讓他們自行選擇適合自己家庭狀況的較長時間安排。補助會經「一戶一社工」機制發放，社會福利署將根據相關的土地註冊紀錄處理，業主無需提交業權文件。

無論業主或租戶，均可免租入住過渡性房屋、房協項目單位或寶田的中轉屋，不過免租期限不同。租戶不獲租金補助，故可免租入住至明年5月31日；至於獲租金補助的業主，房屋局發言人指，暫時預計需於明年2月開始交租。房屋局會通知相關單位的營運機構，營運機構稍後會與宏福苑住戶聯絡。

