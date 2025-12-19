宏福苑大火｜醫管局當日增床位擬接收數百名傷者　遺憾只救治83人

大埔宏福苑11月26日發生五級火災，逾43小時始能將火救熄，這場無情大火奪去160人性命。醫管局主席范鴻齡昨日（19日）表示，局方於火災發生當日下午啟動緊急應變機制，根據當時火勢，料傷者數目以百計，同事加班加點將深切治療部的病床加至400張，「但是很遺憾到最後，我們一共只可以收到83位病人」。他又稱，為救助傷者，有同事主動加班及取消假期，相關表現令人動容，「體現醫者父母心」。



醫管局主席范鴻齡表示，局方於火災發生當日下午啟動緊急應變機制，將深切治療部的病床加至400張，遺憾最後只能接收及治療83位病人。（醫院管理局 facebook截圖）

范鴻齡昨日代表醫管局哀悼所有死者，並對傷者和家屬致以慰問。他表示，局方於火災發生當日的下午3時啟動緊急應變機制，根據當時火勢，料傷者數目以百計，「總部同事和所有聯網同事隨後日以繼夜展开行動」，由3時工作至星期四通宵，一晚内不斷做出第一線、第二線、第三線的床位安排，將其他本來不是深切病床改為深切治療部的病床，由一百多張加到約400張病床。

他續稱，「但是很遺憾到最後，我們一共只可以收到83位病人，而其中4位在入院後沒多久就過身了」。他又憶述當時有不少同事不願離開、主動加班，以及取消假期，曾向同事致謝，得到的回應是「所有嘅安排我哋都唔辛苦」，「最辛苦嘅係當我哋見到電視，好多喺火場救出來嘅人唔能夠送上救護車，而係送上黑車」。

范鴻齡認為相關表現令人動容，表現「醫者父母心」，直言「醫管局同事真係比咗專業精神出力，我作為醫管局嘅主席，對整個醫管局喺今次事件中嘅表現，引以為傲」。

大火中有兩員工罹難 醫管局將向家屬發放100萬元恩恤金

此外，是次事件中有兩名醫管局員工遇難，53名員工失去家園。范鴻齡表示，醫管局慈善基金在兩星期前發起募捐，支援受火災影響的員工，捐款數字至今已超過1,400萬元，其中有9筆超過100萬。基金將向罹難者家屬發放100萬元恩恤金，每名受影響員工將獲15萬元援助金，醫管局亦向有需要同事提供臨時居所，將來會繼續提供支援，直至生活穩定下來。

他又提到，未來會成立醫管局緊急援助基金，將這類支援常規化，「唔係每次出事先至抱佛腳咁去捐錢」，會商討制定適用這基金的準則和管理制度，希望可以增加醫管局的「溫度」。