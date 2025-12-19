宏福苑大火｜何偉豪未婚妻淚別　家屬同袍獻花　頭盔伴靈柩埋浩園

大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今早（19日）10時在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，靈車車隊於10時30分駛離殯儀館，先後前往大埔宏福苑災場及沙田消防局，最後在下午1時許駛抵和合石「浩園」安葬。

當靈車駛往和合石浩園途中，大批親友及同袍已在浩園列隊迎接，其後家屬如貫進入浩園，期間有人傷心得要人攙扶。有家屬帶同愛犬參與喪禮。何偉豪的弟弟捧著遺照在迎接靈車，何偉豪的哥哥及何偉豪未婚妻Kiki亦在旁守候。

下午1時11分，消防靈車車隊抵達浩園，靈柩從消防靈車抬下來，現場銀樂隊隨即開始奏樂。靈柩在吹奏聲中，隨扶靈隊伍緩緩進入浩園。眾人肅立默哀約兩分鐘，旗手上前收起靈柩上的區旗。消防處處長楊恩健率同袍向靈柩敬禮致意，何偉豪生前使用的頭盔被擺放在靈柩上，仵工隨後將靈柩放進墓穴。楊恩健、何偉豪親友及同袍最後輪流上前獻花，鞠躬致意。安葬儀式期間，何偉豪未婚妻傷心流淚。

殉職消防員何偉豪出殯，消防靈車抵浩園。（廖雁雄攝）
何偉豪的弟弟捧著遺照在迎接靈車，何偉豪的哥哥及未婚妻亦在旁守候。（夏家朗攝）
殉職消防員何偉豪出殯，弟弟扶靈照，何偉豪未婚妻同行。（廖雁雄攝）
何偉豪未婚妻流淚。（夏家朗攝）
靈柩在吹奏聲中，隨扶靈隊伍緩緩進入浩園。（夏家朗攝）
殉職消防員何偉豪出殯，安葬浩園，頭盔伴靈柩下葬。（廖雁雄攝）
殉職消防員何偉豪出殯。（廖雁雄攝）
何偉豪的未婚妻及弟弟在場拜祭。（夏家朗攝）
殉職消防員何偉豪出殯，未婚妻最後道別。（廖雁雄攝）
殉職消防員何偉豪出殯，未婚妻最後道別，難掩傷心。（廖雁雄攝）
殉職消防員何偉豪出殯，消防處處長楊恩健致意。（廖雁雄攝）
殉職消防員何偉豪出殯，同袍敬禮獻花。（廖雁雄攝）
殉職消防員何偉豪出殯，父母花牌上寫上「偉豪愛兒仙遊，椎心泣血」。（廖雁雄攝）
有消防員傷心拭淚。（夏家朗攝）
有消防員傷心拭淚。（夏家朗攝）
殉職消防員何偉豪出殯，同袍敬禮獻花。（廖雁雄攝）
家屬如貫進入浩園，期間有人傷心得要人攙扶。（夏家朗攝）
有家屬帶同愛犬參與喪禮。（夏家朗攝）
有家屬帶同愛犬參與喪禮。（夏家朗攝）
殉職消防員何偉豪下葬浩園，消防處處長楊恩健率同袍向靈柩敬禮致意。（消防處直播截圖）
