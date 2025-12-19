宏福苑大火｜何偉豪未婚妻淚別 家屬同袍獻花 頭盔伴靈柩埋浩園
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今早（19日）10時在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，靈車車隊於10時30分駛離殯儀館，先後前往大埔宏福苑災場及沙田消防局，最後在下午1時許駛抵和合石「浩園」安葬。
當靈車駛往和合石浩園途中，大批親友及同袍已在浩園列隊迎接，其後家屬如貫進入浩園，期間有人傷心得要人攙扶。有家屬帶同愛犬參與喪禮。何偉豪的弟弟捧著遺照在迎接靈車，何偉豪的哥哥及何偉豪未婚妻Kiki亦在旁守候。
下午1時11分，消防靈車車隊抵達浩園，靈柩從消防靈車抬下來，現場銀樂隊隨即開始奏樂。靈柩在吹奏聲中，隨扶靈隊伍緩緩進入浩園。眾人肅立默哀約兩分鐘，旗手上前收起靈柩上的區旗。消防處處長楊恩健率同袍向靈柩敬禮致意，何偉豪生前使用的頭盔被擺放在靈柩上，仵工隨後將靈柩放進墓穴。楊恩健、何偉豪親友及同袍最後輪流上前獻花，鞠躬致意。安葬儀式期間，何偉豪未婚妻傷心流淚。
