宏福苑大火｜何偉豪同袍浩園最後送別：你係我哋嘅英雄，天堂見喇

大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今日（19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。上午殯儀館外設置公眾悼念區，靈車及車隊先後前往大埔宏福苑災場及沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬。



約30名沙田消防局同袍包圍在墓地旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持，其中一名同袍強忍哀痛向何偉豪道別，稱今日沙田消防局「好多位兄弟」到來送他最後一程，並形容何偉豪是沙田消防局的「光榮同驕傲」。他又說，「我哋天堂見。你係我哋嘅英雄嚟㗎……拜拜，肥仔，喺天堂見喇。」



約30名沙田消防局同袍在墓穴旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持。（廖雁雄攝）

其中一名同袍強忍哀痛，蹲在墓旁，向何偉豪道別，稱今日沙田消防局「好多位兄弟」到來送他最後一程，並形容何偉豪是沙田消防局的「光榮同驕傲」。他哽咽說，「偉豪，你安息啦……你係我哋沙田消防局嘅光榮同驕傲，喺我哋心目中，你一直都係英雄。」同袍又憶述何偉豪生前樂於助人、積極上進，亦常「氹我哋開心」，一句句把戰友日常相處的片段拉回眾人眼前。

期間，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持。同袍其後提到，早前曾為何偉豪祈禱，形容自己在祈禱中彷彿看見何偉豪「上咗天堂」，「佢係上面望落嚟係好開心嘅」，相信他在那裏「好開心」。

他在眾人安慰下續說，「當我哋有時去聚餐、或者其他節目嗰陣，你係我地VIP嚟㗎，你可以隨時過嚟同我哋飲下酒、聚下舊……返嚟沙田睇睇我哋，但唔好整蠱我哋。」最後，同袍對着靈柩說，「我哋天堂見。你係我哋嘅英雄嚟㗎……拜拜，肥仔，喺天堂見喇。」

隨着儀式完成，隊列逐步散開，戰友以最沉默卻最堅定的方式，向殉職同袍作最後致敬。

下午1時11分，消防靈車車隊抵達浩園，靈柩從消防靈車抬下來，現場銀樂隊隨即開始奏樂。靈柩在吹奏聲中，隨扶靈隊伍緩緩進入浩園。眾人肅立默哀約兩分鐘，旗手上前收起靈柩上的區旗。有家屬帶同愛犬參與喪禮。何偉豪的弟弟捧著遺照在迎接靈車，何偉豪的哥哥及何偉豪未婚妻Kiki亦在旁守候。

何偉豪的弟弟捧著遺照在迎接靈車，何偉豪的哥哥及未婚妻亦在旁守候。（夏家朗攝）

殉職消防員何偉豪出殯，弟弟扶靈照，何偉豪未婚妻同行。（廖雁雄攝）

消防處處長楊恩健率同袍向靈柩敬禮致意，何偉豪生前使用的頭盔被擺放在靈柩上，仵工隨後將靈柩放進墓穴。楊恩健、何偉豪親友及同袍最後輪流上前獻花，鞠躬致意。安葬儀式期間，何偉豪未婚妻傷心流淚。

殉職消防員何偉豪出殯，父母花牌上寫上「偉豪愛兒仙遊，椎心泣血」。（廖雁雄攝）

有家屬帶同愛犬參與喪禮。（夏家朗攝）

