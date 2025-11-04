區議員施駿興涉性侵女童　事主稱被說服屬於被告　順理成章性交

元朗區議員施駿興涉17年前與當時13歲的女生非法性交及作非禮行為案，今午（3日）在區域法院續審，辯方繼續盤問女事主X，並指被告當年只是一名助理舞台監督，負責協助校方綵排，與X接觸機會不多，X否認說法。辯方續指出，X當年主動向被告提出想一齊，被告曾稱因兩人年齡差距而有保留。惟X指她後來與被告拍拖，被告稱被他摸過後，X便屬於他，她被說服後變得配合和服從，在被告多番要求情行為下，被告要她在白色情日節回禮，她便順理成章地與他發生性行為。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興否認17年前與未成年女童發生性行為。(陳蓉攝)

辯方指被告當時只是舞台監督

辯方盤問X指出，被告當時並非話劇班的助手，亦沒有教X演戲，他只是助理舞台監督，負責採排工作，直至2008年12月1日，該校慶表演進行綵排，二人才有較多接觸。被告亦沒有買果粒橙給她，亦沒有向她索取電話，X不同意。

指X主動把聯絡方法給被告

至同月18日，被告和X在街上偶遇寒暄，X主動問被告聯絡方法，並主動把她的MSN及email等給被告，又要求與被告合照，X並興奮地拍了很多照片，X否認。

辯方指X先主動提想一齊

辯方續指，2010年10月16日，當時二人尚未是情侶。X曾在電話問被告：「會唔會想一齊？」被告有指兩人年紀差距較大而有所保留，X則稱可以試下。兩人在同年12月14日相約吃飯後牽手，才正式開始拍拖。

X指被告曾稱被他摸過便屬於他

X則指被告曾對她說，因為被告曾摸過她，所以她便屬於被告，被告亦多次要求性行為，她當時被說服，相信她是屬於被告，故會配合及服從他。

辯方質疑，若X相信她已屬於被告，為何至2011年3月14日才發生性行為。X稱因被告要求她在白色情人節回禮，故他們才順理成章發生性行為。

X稱有追問回禮是甚麼意思

辯方指，X在同年2月14日情日節時，亦有送禮給被告，並曾寫道：「老公，情人節快樂」、「我會很愛你一百個世紀」。X稱，當時有問被告「回咩禮、咩意思？點回禮？」共指被告強調要用「白色嘢」回禮。辯方問X是否有問是否指白色朱古力定乜？ X指被告沒有解釋，她後來才意會被告所指「白色嘢」是指精液。

X稱當時不明何謂玉帛相見

辯方又指，X指被告曾提要「玉帛相見」，她當時不明但沒有問被告，只上網搜尋。辯方質疑X為何不直接問被告，X稱不想被告知她這麼蠢，想努力追上他的思想步伐，因兩人年齡確有一定差距。

案件編號：DCCC907/2024