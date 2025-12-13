機場捷運多宗事故無通報　田北辰信非故意隱瞞倡學港鐵「乜都報」

香港機場旅客捷運系統（APM）接連發生事故，包括2021年4月1日捷運列車運行期間，轉彎時爆出大量火花，但機管局並無通報機電署，直至《香港01》查詢後始交報告，距離事發已相隔4年半。



立法會議員田北辰今日（13日）在社交平台發文指，相信機管局並非故意隱瞞，事發時旅客捷運系統正進行大型檢修及不載客試運，或認為該情況下毋須通報；建議機管局日後學習港鐵報多不報少，「總之乜都報，冇需要自尋煩惱」。



2021年4月1日一架機場旅客捷運列車轉彎時，路軌冒出火光。（消息人士提供片段截圖）

《香港01》接獲消息指，機場旅客捷運系統發生多宗事故後，並無依照程序向監管部門報告，包括2021年4月1日捷運列車運行期間，轉彎時爆出大量火花的事件。

+ 4

立法會議員田北辰今晚（13日）在社交平台發文稱，事發時正值疫情期間，機管局關閉旅客捷運系統進行大型檢修及不載客試運，局方或認為該情況下毋須通報。他表示對機管局管理文化有信心，相信局方並非故意隱瞞，「因為主席同行政總裁都好緊張公眾名譽同責任」。

他指出，如果港鐵遇到同樣情況，一定會通報，寧願報多不報少，冀機電署解釋對機管局及港鐵通報要求是否一致。田北辰又建議機管局應改變文化全部都報，「有啲咩問題就即刻報，機電署同公眾應該唔會話佢哋報太多呱」？