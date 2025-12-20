海都酒家等4食肆　拖欠98員工薪金涉逾千萬　工會指58人申索得直

本港食肆結業潮下，員工欠薪情況令人關注。勞聯與香港飲食業職工會聯合會，於今年10月至12月，協助98名飲食業員工追討欠薪、遣散費等，涉款達1,090萬，求助員工來自4間餐廳，包括上月結業的金鐘「名人飯堂」海都酒家等。工會指，目前58名被欠薪工友，已獲法庭裁定申索得直，會再到勞工處向破欠基金申請特惠款項。《香港01》正向勞工處及積金局查詢。



上月海都酒家門外貼出告示，通知客人結業的消息。（資料圖片/林遠航攝）

工會指，求助員工涉及4間餐廳，包括上月結業的金鐘海都酒家。（資料圖片/林遠航攝）

工會表示，今年10月至12月期間接獲98名飲食業員工求助，分別涉及4間酒樓，其中一間是已結業的金鐘海都酒樓，涉及21人，追討總額約297萬元；另外兩間酒樓為同一飲食集團旗下的沙田及青衣分店，分別涉及26及32人，追討總額分別約296萬及370萬元。最後一間為位於紅磡的酒樓，涉及19人，追討總額約127萬元。

工會指，已協助涉事員工向勞資審裁處入稟申索近1100萬元，當中包括欠薪、代通知金、遣散費、有薪年假、補假及假期等款項。（資料圖片/林遠航攝）

三間餐廳欠供強積金 涉款71萬

工會協助涉事員工向勞資審裁處入稟申索近1100萬元，當中包括欠薪、代通知金、遣散費、有薪年假、補假及假期等款項。工會指，目前沙田及青衣連鎖酒樓的58名被欠薪工友，已獲法庭裁定申索得直，稍後將再到勞工處向破欠基金申請特惠款項。其餘被欠薪工友則仍待上庭申索。

除此之外，工會表示，涉事的酒樓當中有三間欠供強積金。位於金鐘的酒樓欠供三個月強積金供款約15.9萬元，而沙田及青衣的連鎖酒樓則欠供四個月強積金供款分別約25.1萬元及30萬元。

林振昇建議政府檢討破欠基金保障範圍，並包括欠供強積金。（資料圖片/梁鵬威攝）

成功追討強積金機會低 倡納破欠基金保障範圍

勞聯主席林振昇表示，部份工友被拖欠強積金供款，由於現時破欠基金特惠款項並不包括欠供強積金，加上部份公司已申請破產，追回欠供強積金的機會微乎其微，建議政府檢討破欠基金保障範圍，並包括欠供強積金。

他指，現時飲食業欠薪情況不理想，促請僱主在結業時應履行僱傭條例責任支付員工權益。針對過往部份食肆在結業前或更換新公司繼續經營，舊公司亦繼續拖欠薪金，做法疑似有故意拖糧欠薪之嫌，把支付薪金的責任轉嫁到破欠基金上。勞聯認為勞工處應更主動調查公司資產轉移情況，以及負責人是否在短時間內另設新公司等可疑情況，減少欠薪情況及避免破欠基金被濫用。