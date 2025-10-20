開業38年金鐘海都酒家租約期滿11.1結業　經理：全層被其他人承租

開業38年、位於金鐘中信大廈的中菜館「海都酒家」發出公告，宣布將於11月1日結業。該酒家曾接待多國元首級賓客，亦獲得多個國際餐飲獎項。海都的經理今日（20日）表示，其實酒樓生意不俗，即使晚市都有訂枱，惟酒樓租約期滿，所在的樓層已全層被其他人承租，所以無奈結業。



海都酒家原本是已故「舖王」鄧成波家族的鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）旗下餐飲品牌，該集團繼旗下「鴻星中菜」7月結業、另一品牌「星薈」亦於9月結業後，《香港01》發現海都酒家早前亦已轉手至另一公司「東港飲食集團」，但最終仍然「冇得留低」。



有38年歷史的金鐘海都酒家宣布，因租約期滿，將於11月1日結業。（林遠航攝）

有38年歷史的金鐘海都酒家宣布，因租約期滿，將於11月1日結業。（林遠航攝）

有38年歷史的金鐘海都酒家宣布，因租約期滿，將於11月1日結業。（林遠航攝）

有38年歷史的金鐘海都酒家宣布，因租約期滿，將於11月1日結業。（林遠航攝）

經理：生意不俗 結業因所在樓層被全層租出

開業38年、位於金鐘中信大廈的海都酒家近日在社交平台發布「光榮結業通知」公告，指由於租約期滿，業主對物業另有發展方向，酒家將在11月1日結業。文中提到酒家以「名人食府」著稱，曾接待過多國元首級客人，亦獲得多個國際餐飲獎項；並表示向所有客人、員工及合作夥伴致謝。

現場所見，海都酒家門外有貼出告示，通知客人結業的消息。今日下午「落場」時段，職員仍忙於準備晚市，海都的女經理表示，其實該酒樓生意不俗，晚市都有不少顧客訂枱，結業是因為酒樓所在的樓層已被全層租出，但她不知道下一任租客是誰。

海都酒家門外貼出告示，通知客人結業的消息。（林遠航攝）

曾是「舖王」鄧成波家族旗下餐飲品牌

根據資料，海都酒家原本是已故「舖王」鄧成波家族的鄧氏餐飲旗下餐飲品牌之一，上月已由另一公司「東港飲食集團」接手。經理表示，新公司未有欠薪、拖糧等情況。至於會否安排調至集團其他酒樓工作，她指暫時仍未知道，要待公司通知。

海都酒家結業意味繼7月結業的「鴻星中菜」和9月結業的「星薈」後，再多一個前鄧氏餐飲旗下餐飲品牌結業。