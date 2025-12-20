聖誕好去處｜西九文化區放12米高飄雪聖誕樹　市集及表演名單一覽

【聖誕好去處／西九文化區／聖誕打卡／聖誕市集】聖誕節將至，本港大街小巷都換上普世歡騰的聖誕裝飾，其中西九文化區藝術公園海濱西草坪今年設有「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹，包括一棵逾12米高的巨型聖誕樹，特定日子更舉辦聖誕老人見面會及飄雪表演，為聖誕打卡的好去處。



而主打寵物友善的「西九聖誕市集」則在海濱東草坪舉行，匯聚約30個特色餐飲及零售攤位，例如雞蛋仔及咖啡等，場內更提供聖誕特色手作工作坊及逾百場免費藝術演出，表演單位包括歌手糖妹及樂隊Nowhere Boy等。下文詳盡列出西九文化區各活動時間表。



西九文化區藝術公園海濱西草坪今個聖誕節設有「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕森林聖誕樹最高12米 特定日子有飄雪

西九文化區管理局今年聖誕節期間舉行一系列文化藝術活動和表演，由即日起至明年1月1日，西九文化區藝術公園海濱西草坪設有「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹，包括一棵逾12米高的巨型聖誕樹，旁邊另設森林小樹屋及旋轉木馬裝置，特定日子將舉辦聖誕老人見面會及飄雪表演。

西九聖誕森林舉辦時間



12月12日至23日︰

周一至周四下午2時至晚上11時

周五至周日中午12時至晚上11時



12月24日至26日︰

中午12時至凌晨1時



2025年12月27日至1月1日︰

周一至周四下午2時至晚上11時

周五至周日中午12時至晚上11時



飄雪表演舉行時間



12月24至26日︰

下午5時至晚上9時（每15分鐘一節）



電子消費或捐款滿200元免費參加聖誕老人見面

在12月24日至26日期間，訪客只要在任何西九餐飲及零售店鋪、西九聖誕市集電子消費滿200元，或向「愛心聖誕大行動」捐款200元以上再出示電子截圖，即可獲聖誕老人見面會門券一張。

聖誕老人見面會舉行時間



12月24日至26日︰

下午5時至5時40分

下午6時至6時40分

晚上7時至7時40分

晚上8時至8時40分



西九聖誕市集匯聚約30個攤位

主打寵物友善的「西九聖誕市集」在海濱東草坪舉行，匯聚約30個本地及環球特色餐飲及零售攤位，提供聖誕特色手作工作坊，以及逾百場免費藝術演出，表演單位包括流行歌手、樂隊、學校及不同團體等，讓市民在維港海濱與親朋好友和毛孩度過溫馨時光。

西九聖誕市集舉行時間



12月19至23日︰下午2時至晚上9時

12月24至26日︰下午2時至晚上11時

12月27至30日︰下午2時至晚上9時

12月31日︰下午2時至晚上11時



西九聖誕市集參與攤位名單一覽

西九聖誕森林舉行逾百場免費藝術演出。（西九文化區管理局圖片）

表演單位包括流行歌手、樂隊、學校及不同團體等。（西九文化區管理局圖片）

西九聖誕音樂演出名單一覽

12月21日︰樂隊Nowhere Boy

12月24日︰唱作歌手張進翹、唱作歌手及音頻治療師陳明憙

12月24及31日︰音樂三輪車表演何珀廉

12月26日︰日式女子組合乙女新夢成員Ai、Maho及Rinka

12月27日︰歌手糖妹Kandy

12月31日︰女子樂團WHIZZ



Merry Balloon明年1月11日西九巡遊

Merry Balloon Hong Kong由即日起至明年1月11日，每日早上9時半至晚上10時40分，在藝術公園大草坪設置巨型夢幻充氣樂園。

除了大型充氣裝置外，主辦方明年1月11日早上11時半至下午4時，在藝術公園上演香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，屆時巡遊隊伍沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+博物館，讓市民和遊客免費欣賞。

「西九消費獎賞」買滿指定金額送現金券

由即日起至明年2月28日，在西九文化區指定餐飲及零售店鋪，同日以電子支付方式消費滿指定金額，即可換領50元或100元現金券，最多可累積四張不同店鋪的收據。

由即日起至今年12月31日，乘坐西九渡輪的乘客只需掃瞄渡輪上的指定二維碼，並在消費時出示電子優惠券，即可獲發西九碼頭附近5間全新餐飲設施的特別優惠。