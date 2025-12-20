港大生AI製裸照　私隱署籲受害人提證據　受害者稱從未獲公署接洽

港大法律系一名男學生早前被指控利用人工智能技術，將女同學及中學師長照片生成色情照片。個人資料私隱專員公署展開刑事調查，惟私隱專員鍾麗玲日前指，由於未有受害人願意提供資料，缺乏證據提出起訴或採取進一步行動，呼籲受害人聯絡公署並提供證據。



3名自稱港大學生昨日發表聲明，指署方從未透過校方或社交平台等途徑，通知受害人提供資料。僅有一名受害證人在校方接洽下，於7月被公署邀請協助調查。她們指，將於月內聯絡私隱專員公署配合調查。



私隱專員鍾麗玲日前指，就港大生AI製裸照一案，由於未有受害人願意提供資料，缺乏證據提出起訴或採取進一步行動，呼籲受害人聯絡公署並提供證據。 （資料圖片/歐陽德浩攝）

鍾麗玲早前指，署方已就事件取得一些資料，亦曾調查有關人士，但要提出起訴需要有足夠證據，形容「受害者證據好重要」，不過現時未有受害人願意提供資料，未有足夠證據採取進一步行動。

3名自稱港大學生昨日在網上發聲明，指公署從未透過包括校方及社交平台等途徑，正式通知受害人提供資料。其中只有最初發現涉事男學生電腦存有色情照的證人，在校方接洽下，於7月下旬獲公署邀請協助調查。

該名證人所指，她與公署的對話，主要與她揭發事件有否觸犯《私隱條例》有關。至於涉事男生涉嫌生成深偽色情照，則非談話主要目的。根據聲明，3人將於月內聯絡私隱專員公署，以配合調查。