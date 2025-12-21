中九龍繞道實測｜西九搵東行入口難倒議員　兜路太子道上高速公路

中九龍繞道油麻地段今日（21日）上午10時正式通車，《香港01》邀請觀塘區議員梁思韻和西貢區議員、候任立法會議員方國珊實測新路來回交通及路線情況，分別往返觀塘至西九文化區和將軍澳往返尖沙咀中港碼頭。



西行過程大致暢通，不過到了尖沙咀後想找東行回程，現場未見有明顯指示，或是只豎立一個直行指示牌，一旦搞錯便「誤入歧途」。梁思韻需兜路至太子道迴旋處轉入油麻地交匯處，方國珊則上了3號幹線，兜大圈回頭才找到在西九的入口。



中九龍繞道油麻地段12月21日上午10時正式通車。（楊凱力攝）

通車首日觀塘道特別豎立新指示牌，指示油麻地方向可經中九龍繞道，駕駛者要靠最右線行駛保持往油麻地方向。（楊凱力攝）

要經中九龍繞道往油麻地，駕駛者在觀塘道要靠最右線行駛，保持往油麻地方向直上啟福道天橋近Megabox。（楊凱力攝）

觀塘區議員梁思韻駕車實測來往觀塘裕民坊至西九文化區路線，西行過程大致暢通；回程欲經中九龍繞道難找到入口，須兜路至太子道迴旋處轉入油麻地交匯處。（楊凱力攝）

中九龍繞道油麻地段開通首日，《香港01》與觀塘區議員梁思韻駕車實測來回觀塘裕民坊至西九文化區路線。據路政署《駕駛指南》，新路線由觀塘道至中九龍繞道油麻地段入口僅需4分鐘、約3公里；駛出繞道出口需5分鐘。換言之，由觀塘道直達西九龍公路或連翔道，經中九龍繞道油麻地段大約需時9分鐘。

通車首日Google地圖未更新 油麻地出口連翔道設雙白線要兜路

實測於早上10時半非繁忙時間由觀塘裕民坊到目的地西九龍文化區，梁思韻原本打算按港人最常用的Google地圖行駛，但未見地圖更新，反而另一個高德地圖則已有新路線建議。

行駛新路線與舊路一樣由觀塘道出發，通車首日觀塘道特別豎立新指示牌指示油麻地方向可經中九龍繞道，駕駛者要靠最右線行駛保持往油麻地方向，直上啟福道天橋近Megabox對開分路再靠左，經2號出口往油麻地方向直行。直至駛近中石化油站繼續要靠左線行駛，經2號出口上斜往油麻地方向前往到達中九龍繞道。

「出到（繞道三線分隔車道）往西九龍文化區，但這裏是雙白（線），不可以Cut線了，應該要兜一兜路。」穿過繞道後直出就已是連翔道，梁思韻指地下路線是雙白線不可以在此地方切往西九龍公路，反而要在連翔道兜路經柯士甸道西到達西九文化區。

當局就指，油麻地/尖沙咀出口的連翔道設有雙白線，不能直落俗稱小隧道的地下行車道，必須經過佐敦道交界十字路口。

回程西九龍文化區未見指示牌 須兜路至太子道迴旋處

實測亦再由西九龍文化區欲經中九龍繞道回程較困難，「路口要在哪進入？你幫我設定路線看看。」因在西九龍未見有提示牌行新路無法找到繞道入口，梁思韻最後經連翔路直駛兜路至太子道迴旋處，再由油麻地交匯處見到中九龍繞道入口提示。

「回來時候 ，（舊路）本身上加士居道天橋或者在渡船街天橋那裡都可以回來，新路試了走就要繞回去大角咀，因為那裡（西九龍文化區一帶）沒有見到很清晰的指示，原來前面（西九龍公路出口）有些路牌，所以就不知道。我們就可能繞一繞那條路」

觀塘西行抵西九12分鐘 東行行錯可經太子道兜路

最終通車首日的非繁忙時間，實測觀塘至西九龍文化區行車時間僅需要約13分鐘，較舊路可節省約6分鐘。梁思韻表示，若平日由觀塘向西行出西九龍或者葵涌行中九龍繞道估計較以往省卻8至10分鐘。

梁思韻對新路駕後感如何？她認為繞道西行方向一直暢順以及指示充足，但提到如在西九一帶打算經中九龍繞道回程時就較難找到入口。同時她提到若在中九龍繞道出口才見到去九龍灣，便會因路線早已設雙白線不能左轉，要直上觀塘繞道就會花了不少時間。

另一議員方國珊則由調景嶺出發，經將南隧道出油塘，再沿茶果嶺上觀塘繞道往中九龍繞道啟德入口，成為首批行經車輛。一入繞道隧道較多車，其後可以保持約時速70公里行駛，約5分鐘已到西九出口，十分順利。

《香港01》記者今日與候任立法會議員方國珊實測試行中九龍繞道。（倪清江攝）

然後想回頭東行時，入口在哪裡？於是沿連翔道轉入柯士甸道，再轉到廣東道，在中港城對出路口調頭，終於在戲曲中心外看到一個寫有「九龍灣（經中九龍繞道）」指示牌，箭咀指示直行。

戲曲中心外一個寫有「九龍灣（經中九龍繞道）」指示牌。

看到指示牌時，由已在左邊慢線，很容易會轉入柯士甸道西而行錯路。

當時已在靠左慢線，向前行已需轉左入柯士甸道，其後再無提示，結果上了西九龍快速公路，好不容易才可調頭，到對面線靠左駛，才看到相關指示，可以成功進入中九龍繞道東行回將軍澳。

運輸署官方指示，由西九想入中九龍繞道，需行海泓道。（運輸署圖片）