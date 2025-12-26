2025回顧｜宏福火劫證主僕情深　10罹難外傭回鄉　倖存者何去何從

【2025年／大事回顧／宏福苑】離鄉別井，只為「高薪」養家；遠渡千里，只盼豐收而返。大埔宏福苑一場五級大火災，卻將10名來港打工的外傭，無情地推落火海煉獄，遺下一家老幼。香港 —— 蹶然變成她們的人生終點站；事隔一個月，一班客死異鄉的「姐姐」，終在聖誕節（12月25日）或之前悉數回家。雖然兩地相隔千里，有僱主仍心繫「姐姐」家人，忍痛向工權會稱「一定要幫佢‥‥‥」千絲萬緒亦令幹事Esther動容：「（我聽到）個心都震晒‥‥‥」



宏福苑大火第五天，大批市民排隊獻花，包括外傭，為離世傭工致哀。（夏家朗攝／資料圖片）

印傭護少主同亡 僱主愧疚：一定要幫佢

9名印傭及1名菲傭為自己的家庭離鄉別井打工，結果在火劫中不敵死神魔掌。其中一名罹難印傭Erawati，危難當前緊抱守護15個月大女少主，到生命最後一刻仍不離不棄，最終雙雙倒斃梯間，共赴黃泉。Erawati遺下6歲兒子、丈夫及父親等家人，跟進個案的工業傷亡權會幹事謝欣然（Esther）痛心：「屋企有小朋友，好細要養‥‥‥」

Erawati守護少主葬身火海，僱主充滿歉意，忍痛向Esther稱：「你一定要幫佢，佢真係好好。」聞者心酸，Esther不禁哽咽：「（我聽到）個心都震晒‥‥嗰下都唔識畀反應‥‥‥佢（Erawati）為香港人付出咗條命，我哋可以點樣報答佢？」有見及此，工權會的合作夥伴亦立即接觸Erawati家人，致送花牌及施援，「將來小朋友生活費、教育費，都一定會支持，媽媽唔喺度，都會畀佢感受到媽媽嘅愛，係從來冇離開過！」

與老僱主遺骸「二合為一」相擁離世

同樣不幸在火警中喪生的42歲印傭Sri Wahyuni，來港工作僅一年，居住於最先起火的宏昌閣4樓。火災後，她與年邁女僱主下落不明，胞妹Yayuk在工權會陪同下，四出走訪領事館、全港不同醫院，並到廣福社區會堂看相片，惜一無所獲。老僱主的遺體其後被尋獲，經DNA鑑證後，當中亦發現Wahyuni的DNA，相信兩人相擁離世，足證主僕情深。連日來奔波的胞妹Yayuk，經歷近一個月的尋親無果的徬徨，再深陷摯親離世的悲痛，其情緒逐漸平伏，周二（23日）她終於可陪同姐姐一同搭飛機返回家鄉。

七年主僱情深 僱主哭別「家人」

與僱主情同家人的還有Siti，僱主胡太及細胡生在周一（22日）出席其喪禮作最後道別。胡太回憶過去7年來，與姐姐的生活點滴，形容「直頭係屋企人」。當談起相處趣事時，兩人打從心底地笑出來；想起姐姐盡心服務其家庭，卻無機會回鄉住新屋享受生活時，又悲從中來，不禁落淚，「我就好心痛，佢咁辛苦喺香港揾錢，都係為咗屋企住得安樂啲，但係佢冇呢個機會返去住。」兩人盼姐姐能在天堂開心快樂，不用牽掛在世的人。

照顧僱主女兒雙雙罹難 菲傭被形容為英雄

火警期間，宏泰閣的菲傭Esteban Maryan Pascual在家中照顧僱主的5歲女兒，最終雙雙罹難。Maryan原擬在聖誕前回鄉，與家人團聚，這次慘劇使她遺下10歲兒子。菲律賓移民工人事務部（Department of Migrant Workers）形容Maryan是位女英雄，「她在照顧僱主5歲女兒時不幸殉職」。部門向家人會提供經濟援助，並已協助安排把Maryan的遺體運送回國。

傭工驟逝體現主僕情深，工業傷亡權會幹事謝欣然（Esther）亦感觸哽咽。（梁偉權攝）

全部遺體聖誕節或之前返鄉

罹難的9名印傭及1名菲傭，工權會全部都有跟進，同時向至少2名外傭傷者，提供緊急補助及心理支援。工權會亦會向當局確認有否外傭仍然失聯，「一定會跟進到底。」Esther指，工權會的合作夥伴，本月初已在印尼探訪所有死傷者的家屬；工權會同步在香港遙距接觸，兩地互通消息。

經多方協調，過去一星期內至聖誕節（12月25日），所有罹難外傭的遺體，終分批運回家鄉。Esther稱，合作夥伴亦會在當地協助家屬善後。雖然整個過程與以往花約一個月的時間相若，但今次有關方面需同一時間處理多個遺體，相比之下「其實算快」。

宏福苑大火｜首名印傭遺體運返印尼 僱主落淚告別 其母亦遇難

大埔宏福苑大火災後，歷險外傭相擁而哭。（資料圖片／蔡正邦攝）

部份遺體難辨認 領事館承擔所有費用

慘劇發生至今近一個月，四周奔波斡旋的Esther，亦見證不少主僕之情。她稱，全部僱主或僱主家人，均有現身殮房協助認屍，並願意承擔補償。

罹難外傭的遺骸情狀況不盡相同，Esther慨嘆：「有啲遺體仲辨認到個樣，有啲好不幸無法辨認」，她指，至少有一名罹難印傭的家屬在港，已經透過DNA採樣確認身份。據她了解，印尼的信仰及文化，並不接受火葬，故遺體會經防腐處理、密封上機，送回印尼或菲律賓。

Esther續稱，法例上，過往相關費用其實由僱主承擔，但今次情況大相逕庭，僱主亦損失慘重，自顧不暇，故不少基金早已伸出援手，最終則由相關領事館承擔全部費用，包括遺體處理、運送及喪禮。

有家屬不信摰親驟逝 「屋企人未返到嚟唔想講錢」

據了解，每名罹難外傭的家屬，將可獲合共約80萬元的恩恤金，包括政府的20萬慰問金及5萬元殮葬費，另有50多萬元的勞工僱員補償。Esther稱，當局需待領事館給予確切名單及合適匯款方法，故暫時未有家屬正式收到補償，但相信指日可待；至於勞工補償，亦要經法定程序及與保險公司交涉，惟耗時較長，即使本地工人亦要至少9個月至1年，較複雜者有機會長達2年或以上。

雖然政府補償暫未正式落入死傷者的家屬手中，但工權會已將部份民間慈善基金及善心人的捐款，轉交部份家屬，以解燃眉之急，其中罹難者家屬至少獲得5萬元。惟摰親驟逝，部份家屬以死者為大，「屋企人未返到嚟，甚至唔相信屋企人過咗身，而家講錢唔係太想」，故當他們領回遺體、情緒平伏後，工權會將再轉交他們。

與一對老主僱同住宏昌閣2樓的印傭Kholifah，初時欲偕二人突圍不果，後樓梯已佈滿濃煙，唯有與他們一起在臥室待援，苦候3小時後守得雲開，踏滾水逃生。（蔡正邦攝／資料圖片）

有人憂安危欲回鄉 有人面對傷痛續工作

大火不僅是奪去性命，在宏福苑工作的百多名外地傭工，內心同樣留下無法磨滅的陰影。宏建閣2樓的印傭Kholifah仍然身在香港，繼續獲僱主聘用「並肩作戰」。當日經歷3小時生死邊緣、拍門通知鄰居逃生，雖逃出生天，但家人十分擔心其安危，故當僱主尋獲新傭工後，便打算回鄉，「My family always ask me to going home（我的家人經常叫我回家）」。

宏仁閣菲傭Anabelle已經返鄉渡假，重領護照後會再返港，「I will come back, need to be alert, It’ s so sad.（我會回來，但會提高警覺，那真的很傷心）」她又指，僱主正另覓新居，家人雖十分擔心，但她決定隨遇而安，「We can’ t control everything in life, just leave it to god.（生命中有很多事無法控制，聽天由命吧）」

老僱主入住老人院 無奈被解僱

亦有外傭因僱主家園盡毀或陷入經濟困難，無奈被解僱。火災前，與95歲老僱主同住宏昌閣5樓的印傭Emi，事後一度留院，獲悉老僱主因痛失家園而被安排入住老人院，泣訴：「我好擔心公公呀，仲未見到佢‥‥‥」事隔一個月，因老僱主續住老人院，Emi被解僱。育有一對已出身的子女、亦有1歲乖孫，患有糖尿病的Emi選擇回鄉，收回薪金後，12月16日凌晨已返抵與家人團聚，並與女兒同住，走前仍未能與老僱主見面，「我見唔到公公，公公向老人院‥‥‥」

慘劇記憶猶新，Emi亦驚魂未定，生死攸關，火災一刻Emi的衣物都無法拿走，「冇衫冇褲，全部要自己買新，好唔開心‥‥‥」她稱：「衫褲全部燒晒，先生畀我睇，黑炆炆，問我啲嘢仲要唔要，我話唔要啦‥‥‥」

「一記起件事有少少頭暈，嚇死我。」幸連日來得胞姐及妹妹、女兒等一眾親友加以陪伴及安慰，情況已有改善，「話唔使再諗，唔係嗰度啦。」據Emi指，在港接收了2萬元補助、印尼方面則有1萬元，她與女兒同住，「一齊做下嘢咁」。她不打算回港，「我唔返香港啦，唔舒服邊個要我呀？」

11月30日，有外傭組織在全港多區舉辦祈禱會，為大埔宏福苑火災和印尼水災的災民籌款及籌集物資。（外傭亞洲移居人士聯盟提供）

印尼駐港總領事館回覆查詢時表示，估計約有140名印尼人受災，其中9人已證實罹難，所有傷者則已經出院；剩下1名失聯個案，有跡象顯示為安全。運送遺體回國方面，領事館等正向香港入境處申請遣返許可，會繼續與所有相關單位密切合作，確保所有必要程序迅速完成，印尼政府亦會承擔遣返費用，領事館會繼續與死者家屬保持密切聯繫。

菲律賓駐港總領事館則確認，火災時有43名菲傭身處宏福苑，最終1死1傷。死者OFW Esteban的家屬，要求在聖誕節前將其遺體運回家鄉伊莎貝拉省瓊斯（Jones, Isabela），而OFW遺體已於12月20日返鄉。此外，駐港菲律賓移工辦公室（Migrant Workers Office , MWO）及菲律賓海外勞工福利署（Overseas Workers Welfare Administration, OWWA），已向受災國民發放5萬披索（折合約6,600港元）的經濟援助。

早前勞工及福利局局長孫玉菡在該局facebook專頁發文，指政府會向罹難外傭親屬，發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金、向受傷外傭發放5萬元或10萬元的補助；同時，向110名於宏福苑受僱的外傭，提供2萬元特別補助，並容許他們以訪客身份留港3個月，以尋找新僱主，並可按需要再延長。