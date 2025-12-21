宏福苑火｜善樓禁帶走傢電　善導會改口：聆聽意見　可按需要帶走

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，數以千計居民痛失家園，部份災民入住過渡性房屋，包括由善導會營運的過渡性房屋「善樓」。有災民指，遷離時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器。善導會今早（21日）一度稱，是希望下一戶宏福災民遷入時配備基本生活配套，因此雪櫃、洗衣機等10種傢俬電器不能帶走。



惟相關做法引起社會廣泛迴響，及至傍晚近6時，善導會再於facebook發文，指聆聽市民意見後，如有任何宏福苑街坊離開善樓時，可按需要帶走傢電，而善導會亦都會盡快補給，希望讓下一輪入住的宏福苑街坊，可以盡快有生活配套，安定下來。善導會多謝大眾的提醒，承諾會做得更好，繼續協助接下來的宏福苑街坊。



善導會再發文稱聆聽大眾意見後，如有如有任何宏福苑街坊離開善樓時，可按需要帶走傢電。（善導會 facebook圖片）

早前有宏福苑災民在Threads發文，指由於過渡性房屋空間太小，加上需要收取租金，因此決定遷離，但不明白為何不能帶走商家捐贈予災民的傢俬電器。

網民留言批評做法離譜：「成單野好離譜喎 相信社會各界捐贈既物資/善款都係想真真正正落地災民手上」、有網民不解：「勁癲，電器傢俬唔俾災民俾下一手做咩？下一手自己唔識買？」、亦有網民建議樓主寫郵件投訴。

有宏福苑災民在社交媒體Threads發文指，由於過渡性房屋空間太小，加上需要收取租金，因此決定遷離，但不明白為何不能帶走商家捐贈予災民的傢俬電器。（Threads 截圖）

今早善導會一度在facebook回應，指由於「善樓」是清水樓，只配備熱水爐，因此會陸續為入住的宏福苑居民的房間配備基本生活用品，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視機、床架及床墊、摺枱、摺凳、蚊網、窗簾及空氣清新機，部份是由熱心企業捐贈，部份則由善導會申請基金購置。

目前超過200名災民輪候入住「善樓」，善導會與不同捐贈者達成共識，希望現住戶遷出後，下一戶遷入時，已具備基本生活配套。善導會在早期已經發放訊息通知居民，若遷出「善樓」不能帶走上述物資。至於衣物、枕頭、個別小家電，例如風筒、暖風機等，住戶遷離時仍然可以帶走。

善導會早前在facebook回應。（善導會 Facebook 圖片）