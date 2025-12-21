宏福苑大火｜申請解散法團管委會　麥美娟否認「放生」：不礙調查

政府日前向土地審裁處申請解散宏福苑業主立案法團管理委員會，委任華懋旗下公司為管理人。民政及青年事務局局長麥美娟指，不會剝削法團及業主的權力，亦非「放生」任何人或組織，調查工作會繼續。



政府日前向土地審裁處申請解散宏福苑業主立案法團管理委員會，委任華懋旗下公司為管理人。（資料圖片）

宏福苑舊業主立案法團主席鄧國權早前被廉署拘捕。（資料圖片／左朗星攝）

民政及青年事務局局長麥美娟指，今次接管工作不會剝削法團及業主的權力，亦非「放生」任何人或組織，調查工作會繼續。（資料圖片）

政府正申請解散宏福苑業主立案法團管理委員會，委任華懋旗下合安管理公司接管。民政及青年事務局局長麥美娟今日（21日）出席商台節目表示，預計土地審裁處一月初會作初步研判，申請獲批後，合安隨即會介入，包括向現屆管委會索取法團與不同公司簽訂的合約、保險保單、銀行戶口結餘等資料，並會找專業人士協助釐清處理保險索償等問題。

麥美娟指，合安具40年經驗及專業團隊，日後會定期交報告匯報，又會設立熱線，舉行簡介會向業主講解。她強調，法團地位仍然存在，即使政府委任管理人，都要按《建築物管理條例》的要求，協助法團管理日常工作，不會剝削業主或法團權力。

如果當有重大決定要做，它都必須開業主大會，包括14日前要貼出通知、要寫議程，如果要做決定，要給足夠資料讓業主做清晰決定。 民政及青年事務局局長麥美娟

麥美娟又強調今次接管工作不影響當局調查，重申有關工作仍在進行中，要負責任的人一定要負責任，「不論他是甚麼機構、個人也好、甚至是我們部門也好，要負責任的人就要負責任。」