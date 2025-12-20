宏福苑大火｜政府解散法團　主席徐滿柑個人身份回應稱決定適切

大埔宏福苑五級大火，奪去至少161人性命。政府周五（19日）向土地審裁處申請解散宏福苑現任法團管理委員會，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司為臨時管理人，處理災後管理工作，包括工程合約處理、保險賠償、法團維修帳目處理等。



現任法團管委會主席徐滿柑接受《香港01》訪問，以個人身份回應事件，他感謝政府理解法團的困難，又形容災後管理工作複雜程度高，須交由專業人士處理，管委會無法獨力完成。被問政府事前有否與管委會接洽，他指周五當日看新聞才獲悉，但認為政府的決定適切和及時，涉及屋苑管理事務的重大決定須由業主投票通過，相信新管理公司不會凌駕業主決定。



大埔宏福苑五級大火，奪去過百人性命。（資料圖片）

現任法團管委會主席徐滿柑周六（20日）以個人身份回應，感謝政府理解法團的困難，並說因管委會成員亦是災民，而今次法團災後管理工作複雜程度甚高，涉保險索償、帳目管理等，觸及不同法律條文，須交由專業人士跟進，管委會無法獨力完成。

被問政府事前有否與管委會接洽，徐指周五（19日）看新聞才獲悉，但認為政府的決定適切和及時，並引述《建築物管理條例》第344章及民青局長麥美娟所言，涉及屋苑管理事務的重大決定須由業主投票通過，相信新管理公司不會凌駕業主決定。他說不少居民關注保險索償、能否返回原址執拾等問題，他明白要按步就班處理，有待專業人士評估現場環境，再作進一步決定。他再次感激各界協助，盼居民盡快恢復正常生活。

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，災難遇害者辨認組（DVIU）警員仍在逃生後樓梯搜索。可見後樓梯部份窗框缺失，部份密封窗則完好。（資料圖片/夏家朗攝）

翻查資料，宏福苑業主立案法團原定於本周三（17日）舉行全體委員會議，議程包括匯報火災前消防系統狀況、各類保險索償進度、屋苑帳目、講解如何處理大維修承辦商及顧問公司合約等。但由於禮堂面積有限，絕大部份業主及居民希望列席參與會議，法團決定延遲舉行會議並安排較理想場地。

直至周五（19日），政府引用《建築物管理條例》（第344章）第31條，向土地審裁處提交申請，解散現有宏福苑法團管理委員會，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司為臨時管理人，協助處理災後各項管理和後續事宜，為政府主動啟動法律程序的首例，而該公司不會收取任何行政費用。一旦申請獲得通過，民政事務總署會成立「專班」，聯同合安管理有限公司，跟進各項管理工作。

宏福苑舊業主立案法團主席鄧國權到廉署總部大堂逗留逾半小時後，終步出總部離開，大批傳媒上前了解。（資料圖片/左朗星攝）

現任法團管委會主席徐滿柑及舊主席鄧國權周三（17日）傳出被捕消息。不過，徐滿柑拒絕回應受查一事。