機場貨機墮海｜機尾成功打撈 民航意外調查機構取黑盒調查
撰文：凌逸德
出版：更新：
香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，令車上兩名保安人員喪生。事隔四日，貨機殘骸仍在海面等候吊運。
受機管局委託的專業團隊日前已利用聲納裝置在海床掃瞄及測量，前日（23日）廣州打撈局的打撈船「南天翔」及拖船「穗救拖18」已靠近貨機殘骸做準備工作，至晚上「南天鵬」亦抵港加入打撈工作。昨日（24日）早上9時許，「南天翔」、「南天鵬」及拖船「穗救拖18」已駛近貨機殘骸，船上的人員正準備打撈，岸邊有多名着穿反光衣的人員在戒備及視察。上午10時許，打撈船吊起一個疑似引擎。下午時分，吊臂再將一束纜索垂落至機尾位置，至4時許仍未見吊起。
至昨日（24日）晚上，打撈船繼續打撈，團隊成功將浸在水中的機尾打撈上來，放置在其中一艘打撈船上。
機管局今日（25日）凌晨發出新聞稿表示，打撈團隊已於10月24日晚上10時41分吊起失事貨機機尾，並放在躉船，移交民航意外調查機構處理，進行包括取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀的工作。打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。兩艘專業打撈船正繼續於香港國際機場北跑道水域打撈。打撈工作於昨日展開並將持續數日。打撈工作展開以來，香港國際機場航班運作維持正常。
▼ 昨日（24日）早上情況 ▼
▼前日（23日）早上「南天翔」率先抵港做準備工作▼
