港鐵元旦起禁帶風火輪、電動行李箱等進入　電動輪椅除外｜附清單

港鐵今日（23日）公布，鑑於電動可移動工具潛在的火警風險，加上部份更體積龐大，或阻礙通道對其他乘客造成不便，明年1月1日元旦起禁止乘客攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍。港鐵人員若發現乘客攜帶有關工具，會發出書面警告，並要求他們離開港鐵範圍，有需要時更可向違規乘客發出擬檢控通知書。



相關電動可移動工具包括︰電動單車、俗稱「風火輪」的電動單輪車、電動滑板車、電動平衡車、電動滑板以及電動行李箱等。僅使用電動輪椅的殘疾人士獲得豁免。



電動可移動工具一律禁止攜帶進入港鐵範圍

港鐵今日公布，公司不時進行風險評估，並按安全考慮更新鐵路範圍内的規定，鑑於電動可移動工具潛在的火警風險，為鐵路安全帶來的挑戰，經過審慎的風險評估後，將於明年1月1日起禁止乘客攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍。

僅使用電動輪椅的殘疾人士獲豁免

港鐵指出，現時《香港鐵路附例》、《香港鐵路（西北鐵路）附例》及「運載行李條件」，均禁止乘客在港鐵範圍内使用電動可移動工具。當中包括：

電動單車；

俗稱「風火輪」的電動單輪車；

電動滑板車；

電動平衡車；

電動滑板以及電動行李箱等。



港鐵表示，僅使用電動輪椅的殘疾人士，獲豁免有關規定。

更新港鐵「運載行李條件」、車站張貼告示提醒乘客

新規定下，除了現在獲豁免殘疾人士使用的電動輪椅外，乘客一律禁止攜帶電動可移動工具進入港鐵範圍。一般而言，該批電動可移動工具均配備高容量鋰電池，部份更體積龐大，或阻礙通道對其他乘客造成不便。

港鐵又指，在進行審慎風險評估的同時，也參考其他鐵路系統的相關做法，並會更新港鐵「運載行李條件」，在車站張貼告示提醒乘客。

乘客違例將發出書面警告及要求離開港鐵範圍

港鐵人員若發現乘客攜帶電動可移動工具，會發出書面警告，提醒他們須遵守相關規定，並要求他們離開港鐵範圍。職員有需要時可向違規乘客發出擬檢控通知書。

若乘客發現其他乘客攜帶電動可移動工具，請即時通知職員以便作出適切跟進。乘客可在港鐵網頁查閲更新的「運載行李條件」第1.4條了解相關規定。按此

「Airwheel SE3S」因韓國人氣女團BLACKPINK在《BORN PINK》世界巡迴演唱會及公開場合多次使用，因而聲名大噪。（HKTVmall圖片）

BLACKPINK公開場合多次用電動行李箱

其實電動行李箱已愈漸普及，其中一款「Airwheel SE3S」因韓國人氣女團BLACKPINK在《BORN PINK》世界巡迴演唱會及公開場合多次使用，因而聲名大噪，更被商家形容為「BLACKPINK同款」行李箱。

翻查資料，該行李箱大小20吋，具備電動伸縮桿，可快速切換騎行模式，最高時速13公里、續航10公里，承重達110公斤，視乎不同商家的定價，售約3,500元至4,000港元。