將軍澳彩明苑物管經理偷款10年　以支票加個「0」等騙逾6千萬候判

將軍澳彩明苑一名物管經理，涉以在支票銀碼加個「0」等方式，十年內騙走業主立案法團逾6千萬元，至法團發現戶口空虛才揭發，該經理被捕後認多次偽造文件等多種方式，多年來一直偷錢，但全部都已被他輸光。該經理今（23日）在高等法院承認5項承認5項盜竊罪，法官押後至12月30日判刑。



被告黃偉龍（53歲）承認5項盜竊罪，案發於2011至2021年。

被告黃偉龍在高等法院承認5項偷竊罪。(黃浩謙攝)

被告任彩明苑的助理物業經理

案情指，被告在1998年受聘於佳定管理服務有限公司，佳定在2001年起承辦將軍澳彩明苑的服務，被告任職助理物業經理。

彩明苑在2002年成立業主立案法團，法團共有10個交通銀行戶口，由法團正副主席、司庫和秘書擔任授權簽署人，每次提款至少要3人授權簽名。被告在2005年晉升為物業經理。

法團有聘會計師核數

被告工作包括準備戶口的每月報表以及銀行結單等文件，並須得到司庫簽名確認，再交予佳定的助理會計師核實。此外，法團聘用會計師樓核數，向交銀索取銀行詢證函核對法團提供的文件。

會計師於2021年發現賬目有問題

在2021年5月，會計師樓發現被告就2019至2020年度提交的文件與銀行資料不符，4個戶口的餘額與被告提供的報表相差達4979萬元。由於被告未能向佳定解釋，法團的支票多次被彈票，佳定的母公司第一太平戴維斯在同年6月報案。

被告認10年來以剪貼影印來偽造文件

數日後，被告相約法團主席何民傑見面，被告承認他過去10年一直穿法團櫃桶底，被告稱將維修費用的支票給法團授權簽署人簽名後，會在銀碼後加「0」，所有贓款已在賭博中輸掉。被告另向佳定承認，他透過剪貼和影印來偽造銀行詢證函、存摺和結單。

被告在法團提款達6110萬

警方搜查被告的辦公室，撿獲真和假的存摺、支票簿和月結單等文件。調查發現，被告在2011年起428次在法團戶口提款，多達6110萬元，被告提取現金或轉帳到其個人銀行戶口。

被捕時馬會及銀行戶口僅餘最低餘額

戶口紀錄顯示，被告的銀行戶口收到3121萬存款，其馬會戶口則輸了1089萬元。被告在2011年至2019年間曾去澳門59次，他在香港沒有物業。在他被捕時，其銀行和馬會戶口僅餘最低餘額。

沉迷賭博負債逾100萬

被告在錄影會面稱，他因沉迷賭博而負債逾100萬元。他談及犯案手法指，他會將真和假的支票一併給法團成員簽名，並留空支票收款人名；他用剪刀、鎅刀和膠水等文具偽造文件。

案件編號：HCCC 284/2025