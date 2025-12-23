粵車南下｜驚險！堅拿道天橋疑入錯行車線　粵車強行扭軚切線灣仔

「粵車南下」入境市區今日（23日）凌晨0時起實施。有內地車主疑似不熟悉香港路況，險致撞車。一輛「粵車」今日下午在灣仔堅拿道天橋北行方向的中線行駛，惟駛至通往灣仔告士打道的出口時，疑選錯往紅隧或北角行車線，突然在分岔路「風琴位」亮起轉左方向燈，並減速急扭軚，差一點便撞到其他車輛。



錄下片段的本地司機立即大罵，幸好雙方沒有相撞，而該「粵車」則繼續強行換線，越過不准駛入、用作分隔車流的「風琴位」，再繼續駛往告示打道方向。



▼12月23日零時 「粵車南下」車輛抵港▼



+ 8

「粵車南下」計劃第二階段即日起實施，每日最多100輛「粵車」獲批准駛進本港市區，每次最多可逗留3日。惟香港與內地的道路設計及駕駛習慣不同，今日便有內地車主疑似不熟悉香港路況，險釀車禍。

有本地司機上傳行車記錄儀片段在網上社交平台。事件發生在今午約3時26分，當時本地司機正在灣仔堅拿道天橋北行方向，沿着左線行駛，雖然橋上駛滿車輛，但保持適當的距離，行車尚算順暢，時速約有40公里。

事件發生在12月23日下午約3時26分，當時本地司機正在灣仔堅拿道天橋北行方向，沿着左線行駛。（「日日食」FB專頁影片截圖）

本地司機即將駛至天橋轉往告士打道的出口時，中線一輛「粵車」疑不願駛進前往紅隧或北角的路口。（「日日食」FB專頁影片截圖）

粵車堅拿道天橋入錯線往紅隧方向 強行扭軚越線往告士打道

當本地司機即將駛至天橋轉往告士打道的出口時，中線一輛「粵車」疑不願駛往紅隧或北角方向，但又沒有提前轉往左線，於是突然在分岔路口開啟左方向燈，並減速急扭左軚，差一點便碰上左線的車輛。

「粵車」突然在分岔路口開啟左方向燈，並減速急扭左軚，差一點便碰上左線的車輛。（「日日食」FB專頁影片截圖）

本地司機立即大罵「癡線㗎！FT牌呀嘛，即係粵車南下嗰啲。」（「日日食」FB專頁影片截圖）

兩車險相撞 本地司機響安大罵︰癡線㗎！

毗鄰車輛立即「響按」發出警告，本地司機立即大罵「癡線㗎！FT牌呀嘛，即係粵車南下嗰啲。」但幸好雙方沒有相撞，而該輛「粵車」則繼續強行換線，越過不准駛入、用作分隔車流的白色斜線，再繼續駛往告示打道方向。