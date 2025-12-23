非洲豬瘟｜流浮山染疫豬場已銷毀978頭豬　附近豬場病毒測試陰性

就漁護署上周三（12月17日）公布，在元朗流浮山一持牌豬場的豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，19日起展開行動，派員到涉事的持牌豬場銷毀及處理所有場內豬隻。截至今日周二（23日），共銷毀及處理978頭豬隻。署方已就事件通報世界動物衞生組織，同時已聯同內地及國際專家進行流行病學調查。在完成銷毀所有場內豬隻後，署方會為該豬場安排徹底清潔及消毒。



就漁護署公布，在元朗流浮山一持牌豬場的豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的事件。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，12月19日起展開行動，派員到涉事的持牌豬場銷毀及處理所有場內豬隻。圖為漁護署人員為二氧化碳氣室進行消毒。（政府新聞處圖片）

3公里內另一個豬場恢復運出豬隻

漁護署周二表示，上周已安排獸醫巡查有關豬場3公里內一個正營運的豬場，並從豬隻抽取樣本進行非洲豬瘟病毒檢測，巡查期間發現豬隻健康情況無異常，而非洲豬瘟病毒測試結果均為陰性，因此署方已恢復該豬場運出豬隻到屠房屠宰的相關程序。

漁護署亦一直與食環署保持溝通，相關部門已即時暫停從涉事豬場收集禽畜廢物、加強清洗附近的公共路段，及徹底清潔及消毒相關動物屍體收集站與動物屍體收集車，調整恆常動物屍體收集路線，以減低病毒傳播的風險。此外，漁護署亦聯同專家前往涉事豬場視察及調查，並收集環境樣本，了解豬隻感染非洲豬瘟的可能原因及源頭。

開會提醒持牌豬場做好生物保安措施

漁護署周二亦與持牌豬場的農戶進行會議，提醒農戶妥善實施良好生物保安措施，如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。同時，漁護署人員會繼續巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施。漁護署亦加強監察涉事豬場附近的野豬活動。