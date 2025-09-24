颱風樺加沙｜何文田20米長慶祝國慶燈飾倒下　壓下1條行車線

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港天氣惡劣，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球（十號颶風信號），2時45分同時發出黃色暴雨警告信號。



何文田亞皆老街近太平道對開、原本掛在鐵欄的慶祝國慶燈飾同樣倒下，大約20米長，壓在1條行車線，相信當時由於本港多處地方發生塌樹事故，消防疲於奔命，暫時無人處理。



