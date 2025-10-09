東京聖誕燈飾2025｜5大推介！六本木400米銀白燈海＋迪士尼燈飾

東京聖誕燈飾2025｜每年11月起，日本多個地區都會舉行冬季燈飾及聖誕活動，有不少地區近日公布了2025年的冬季活動詳情，《香港01》「好食玩飛」為大家精選5大東京觀賞聖誕燈飾的好去處，當中包括六本木、丸之內、日比谷燈，即睇小編推介！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

東京聖誕燈飾2025【1】六本木之丘——400米銀白燈海大道！

六本木之丘每年都會舉行「CHRISTMAS HILLS」聖誕活動，聖誕活動今年以「Shall We Cha Cha Cha？」為主題，在六本木新城櫸樹坂呈獻「SNOW & BLUE」主題燈飾，在長達400米的大道中亮起近93萬顆藍白色調的LED燈飾，打造出一片銀白色的燈海！

此外，位於六本木新城的O-Yane廣場亦會舉行「六本木新城聖誕市集2025」，重現德國斯圖加特聖誕市場，將設有10家店鋪，提供傳統德國聖誕商品、熱紅酒和香腸等正宗德國美食的餐廳；而66 Plaza則會有「Luminous Bouquet」小型聖誕燈飾亮相。

六本木之丘

日期：2025年11月4日至12月25日（燈飾）；2025年11月22日至12月25日（市集）

時間：17:00 - 23:00（燈飾）；11:00 - 21:00（市集）

地點：六本木之丘、六本木櫸坂通等

交通：六本木站步行6分鐘



東京聖誕燈飾2025【2】日比谷——超大型優獸大都會主題燈飾！

日比谷「HIBIYA Magic Time Illumination」將涵蓋東京MIDTOWN日比谷、日比谷仲通り、日比谷Chanter等區域，其中「日比谷Step廣場」將呈獻以《Zootopia 2》主題的燈光秀，8米高的大樹將以立體技術及動態光影重現電影中的世界觀，非常震撼！

此外，今年日比谷仲通周邊的「HIBIYA AREA ILLUMINATION」燈飾將結合白色及全彩燈光設計，以「深海藍、極光綠、夕陽金、暮光粉」四種不同的點燈裝飾展示；東京中城日比谷6樓的景觀花園將會呈現全白燈海，結合音樂，帶來沉浸式光影體驗！

日比谷

日期：2025年11月13日至2026年2月28日

時間：17:00 - 23:00

地點：東京MIDTOWN日比谷、日比谷仲通り、日比谷Chanter等

交通：日比谷站直達



東京聖誕燈飾2025【3】丸之內——迪士尼主題燈飾+1.2公里燈海！

今年的丸之內聖誕燈飾將於2025年11月14日至2026年2月15日期間舉行。丸之內燈飾涵蓋丸之內仲通、東京車站前周邊、TOKYO TORCH Park等，當中全長1.2公里的丸之內仲通，多達286顆路樹將會有約82萬顆香檳金色的LED燈泡裝飾點綴，氣氛十分浪漫！

此外，丸之內大廈、新丸之內大廈、丸之內OAZO及丸之内BRICK SQUARE更會在2025年11月13日起舉行以迪士尼動畫為主題的「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 Disney JOYFUL MOMENTS」聖誕活動，將有《玩具總動員》、《小熊維尼》、《Frozen》等主題裝飾，可以一邊遊覽城市，一邊欣賞迪士尼的故事世界！

丸之內

日期：2025年11月13日至2026年2月15日（燈飾）；2025年11月13日至2026年1月4日（活動）

時間：15:00 - 23:00

地點：丸之内通、東京車站前周邊、TOKYO TORCH Park、丸之內大廈、新丸之內大廈、丸之內OAZO、丸之内BRICK SQUARE等

交通：丸之內站步行1分鐘



東京聖誕燈飾2025【4】迪士尼樂園——夜間光影花車巡遊+煙花匯演！

東京迪士尼與東京迪士尼海洋分別公佈最新2025年聖誕活動，東京迪士尼樂園將有夢之光夜間花車巡遊、玩具奇妙聖誕活動、星彩聖誕燈飾，以及期間限定的鄉村頑熊劇場「聖誕鈴音樂會」；東京迪士尼海洋則同樣會呈獻星彩聖誕燈飾及巨型聖誕樹，米奇與好友更會換上聖誕主題服飾，伴隨著聖誕樂曲，在船上與大家見面！

東京迪士尼

日期：2025年11月11日至12月25日

時間：9:00 - 21:00

地點：東京迪士尼、東京迪士尼海洋

交通：舞濱站直達



東京聖誕燈飾2025【5】讀賣樂園——寶石燈飾秀！打卡180米燈光隧道

讀賣樂園將在冬季期間舉行「Jewel Illumination 2025」燈飾秀，今年的燈光以「LIGHT is LOVE」為總主題、「Light Hop」為副主題，除了可以搭乘雲霄飛車或摩天輪俯瞰園區燈飾，摩天輪亦點綴上14種寶石燈光色調，園區更會巨型「波浪泳池區」大型噴水秀，多達272支噴泉同時升起，搭配投影、雷射及火焰特效，在水幕上投影出動態畫面，非常震撼！

此外，場內亦有多個打卡景點，包括長達180米的「Jewel Promenade」燈光隧道、140米長的「Jewel Passage」等，絕對令你驚喜連連！

讀賣樂園

日期：2025年10月23日至2026年4月5日

時間：16:00 - 20:30

地點：東京都稻城市矢野口4015-1 讀賣樂園

交通方式：讀賣樂園前車站下車轉乘空中纜車



東京酒店推薦 新開幕／近景點／頂層大浴場／室內泳池

東京酒店推介【1】宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）位於東京的心臟地帶，於2023年6月開幕，距離銀座車站和新橋車站均需步行6分鐘，若前往築地市場站、銀座站、東銀座站、東京車站等亦可步行前往，交通方便。酒店客房舒適，空間感大，酒店亦設有頂層大浴場，配備室內和室外池，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯及免費雪條！

宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

房價：人均HK$467起（標準雙人間）

地址：東京都中央區新富1-2-13

交通：寶町站步行5分鐘

宜必思尚品東京東銀座酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京酒店推介【2】Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）在2024年7月隆重開幕，鄰近日本橋、大丸松板屋百貨等景點及購物中心，來往車站只需步行8分鐘，地理位置極佳！酒店擁有99間客房，房間空間雖然不算大，但設備齊全，配備浴缸，房內光源亦充足。酒店亦提供24小時前台服務，就算凌晨到酒店都可以隨時入住！

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$383起（雙床房）

地址：東京都中央區日本橋兜町18-3

交通：日本橋站步行8分鐘

Nest酒店東京八重洲搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京酒店推介【3】迦努東京（Janu Tokyo）

迦努東京（Janu Tokyo） 於2024年3月開業，坐落於六本木，是安縵旗下新品牌迦努的第一間酒店。酒店鄰近東京塔、六本木新城、麻布台之丘 森JP Tower等景點，周邊配套設施齊全！酒店提供122間客房及套房，配備露台、浴缸、特大床、咖啡機等設施，部分房間更享有東京塔景觀！酒店亦設有Spa、健身室、室內游泳池、餐廳等設施。

迦努東京（Janu Tokyo）

房價：人均HK$3,936起（豪華特大床房；包早餐）

地址：東京都港區麻布台1-2-2

交通：神谷町站步行6分鐘

迦努東京搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

更多東京酒店推薦👇

東京地鐵站酒店｜東京車站酒店｜東京高評分酒店｜東京平價酒店｜東京親子酒店｜東京女性限定酒店｜東京賞櫻酒店｜淺草酒店｜新宿酒店｜澀谷酒店｜銀座酒店｜上野酒店｜秋葉原酒店｜輕井澤酒店｜池袋酒店｜河口湖酒店｜六本木酒店｜立川市酒店｜東京星野溫泉酒店｜東京迪士尼附近酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略